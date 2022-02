Não sabe quanto vai pagar de IMI este ano? Este simulador diz-lhe…

As taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) são fixadas anualmente pelos Municípios da área de localização dos prédios. O pagamento do IMI pode ser realizado na totalidade ou em prestações.

Saiba já quanto vai pagar de imposto este ano e conheça quais os descontos que pode aderir.

Em Portugal, o IMI veio substituir a "contribuição autárquica" em 1 de Dezembro de 2003. O IMI é um imposto que se rege pelos princípios da equivalência ou do benefício e que incide sobre o valor patrimonial dos prédios.

Este ano este imposto vai ficar mais barato em 55 concelhos. Há três concelhos que vão aumentar, sendo eles Belmonte, Ponte da Barca e Torres Novas.

Alguns proprietários de imóveis podem beneficiar de um desconto fixo no valor do IMI, desde que cumpram os requisitos exigidos. Desde logo, é necessário que o proprietário tenha filhos com menos de 25 anos e sem rendimentos. Além disso, o imóvel em causa deve destinar-se à habitação própria e permanente do proprietário ou do seu agregado familiar.

O desconto fixo no valor do IMI varia consoante o número de filhos:

20 euros, para quem tem um filho.

40 euros, para quem tem dois filhos.

70 euros, para quem tem três ou mais filhos.

De referir que a atribuição do desconto fixo no valor do IMI e os moldes em que é efetuada dependem do município em que se localiza o imóvel.

Por norma os contribuintes pagam o IMI em duas mensalidades. Para simular quanto vai pagar de imposto este ano pode usar o simulador do Montepio aqui. Para isso deve indicar o Distrito, Município, Tipo de Imóvel, número de filhos...

Devem também indicar o valor patrimonial tributário, pode consultar aqui, O simulador disponibilizará de imediato o montante de imposto a pagar e também um plano de pagamentos em duas mensalidades.

Tal como outros impostos, o IMI é pago todos os anos. O valor do IMI é calculado multiplicando a taxa de imposto pelo Valor Patrimonial Tributário (VPT) do imóvel.