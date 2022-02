A Highland Song, uma história das Terras Altas da Escócia

Foi recentemente anunciado o desenvolvimento de A Highland Song, um titulo que conta uma aventura que decorre nas Terras Altas da Escócia.

O jogo encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios inkle Ltd, responsáveis entre outros jogos, por 80 Days, Heaven's Vault, ou Overboard!

A história de A Highland Song, acompanha a heroína de nome Moira McKinnon que sempre viveu nas Terras Altas da Escócia e nunca teve a oportunidade de ver o mar de perto.

Levando uma vida simples e repleta de beleza e melodia, Moira está prestes a começar a sua maior aventura. Isto pois, o seu tio, Hamish, lhe envia uma carta a pedir, com uma certa urgência, que ela vá ter com ele a uma farol, na costa.

Pouco sabendo acerca do porquê dessa viagem (apenas sabemos que haverá uma surpresa no final), Moira começa então a sua aventura, descendo as Terras Altas a caminho do mar.

Ao levar Moira a percorrer os caminhos rumo ao seu destino, os estúdios inkle Ltd tentam transportar para os jogadores um conjunto de histórias e narrativas próprias que muito têm a ver com a Escócia e seu folclore.

Cada monte, cada montanha e cada vale tem a sua história e será essa a beleza e magia de A Highland Song.

No entanto, não será uma aventura simples e muitos desafios esperam o jogador em cada monte, descida ou percurso.

O jogo é uma aventura side-scrolling 2.5D e conta com uma jogabilidade que envolve conceitos de plataforma, rítmicos e de survival. Conforme se pode ver pelas imagens que disponibilizamos, os cenários desenhados à mão, representam de forma bastante bela as terras escocesas que, juntamente com a banda sonora (ver mais adiante), transmitem um ambiente bastante interessante.

Foi ainda revelado que a banda sonora de A Highland Song se encontra a cargo de Talisk (uma das mais importantes bandas escocesas de musica típica) e Fourth Moon.

Como podem ver pelo vídeo seguinte, toda a melodia e melancolia que estas bandas trazem nas suas musicas, certamente irão oferecer a A Highland Song, uma sensação de imersão mais linkada com o ambiente do jogo.

A Highland Song será lançado para PC e Nintendo Switch ainda sem data de lançamento concreta.