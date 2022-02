Apple Music Replay 2022 já disponível. Vejam como tirar proveito desta lista

A Apple apresenta o Apple Music Replay que não é nada mais, nada menos, que o concorrente ao Spotify Wrapped. No fundo, este é um resumo que permite aos utilizadores do Apple Music recapitular as suas músicas, álbuns e artistas mais ouvidos neste ano, que ainda não tem muitos dias!

Quando a oferta é muita, por vezes perdemos um pouco o foco do que mais gostamos, mas inconscientemente criamos tendências. E é sobre essas tendências que o algoritmo trabalha. Veja como chegar ao seu Apple Music Replay 2022.

Os seus gostos musicais misturados pela Apple

Usamos cada vez mais plataformas que colecionam os nossos hábitos, gostos e preferências. Com isso, num determinado período, que normalmente coincide depois de uma volta à estrela, os serviços apresentam um balanço do que foi o nosso ano ou como está ser, como é o caso deste Apple Music Replay 2022.

Para já, como podemos ver nas imagens, a ferramenta do Apple Music foi analisar as 31 horas de música (não é muito, é um facto) que consumi nestes 46 dias de 2022 e faz um mix muito interessante.

Mas onde podemos encontrar este TOP?

Antes de mais, para nós é uma limitação, o Apple Music Replay não pode ser acedido a partir da app Apple Music. Contudo, a empresa de Cupertino disponibiliza um endereço https://music.apple.com/replay onde, após o login, estará representado o seu TOP.

Portanto, este serviço irá mostrar aos utilizadores o tempo total passado a ouvir música, assim como uma lista de reprodução com as 100 melhores músicas do ano, os seus melhores artistas e os seus melhores álbuns. Além disso, o utilizador pode também adicionar a sua lista de reprodução do Replay 2022 à sua biblioteca do Apple Music, bem como listas de reprodução de anos anteriores.

Fica a dica para uma lista onde o seu gosto pessoas está bem explícito.