Meta One no WhatsApp: o plano premium com IA e extras exclusivos

O WhatsApp pode estar a preparar-se para dar um passo significativo na sua estratégia de monetização. A aplicação de mensagens está a trabalhar na integração do Meta One, uma nova subscrição que reunirá funcionalidades premium do WhatsApp, Facebook, Instagram e Meta AI por uma única mensalidade.

Meta One está a chegar ao WhatsApp

A nova funcionalidade foi descoberta nas versões de desenvolvimento do WhatsApp para Android. Indica a chegada de dois modos diferentes: Meta One Plus e Meta One Premium, ambos concebidos para quem procura tirar o máximo partido das ferramentas de IA da Meta. De acordo com as informações disponíveis até à data, o Meta One Plus custará 6,99 euros por mês.

Incluirá um acesso alargado ao Meta AI, com limites de utilização mais elevados, capacidades de raciocínio mais avançadas e ferramentas melhoradas para a geração de imagens e vídeos utilizando inteligência artificial. Além disso, esta subscrição incluirá os benefícios do WhatsApp Plus sem custos adicionais. Por outro lado, o Meta One Premium seria dirigido a utilizadores intensivos de IA.

Com um preço estimado de 20,99€ por mês, ofereceria todas as funcionalidades do Meta One Plus. Claro que com mais poder de processamento, maior capacidade para consultas complexas e um maior número de créditos para a criação de conteúdos com IA. Um dos aspetos mais marcantes da proposta é que as vantagens não se limitariam apenas ao WhatsApp.

Plano premium com IA e extras exclusivos

Os benefícios estariam disponíveis em todas as plataformas ligadas à conta do utilizador. Isto incluindo o Facebook, Instagram e Meta AI, criando um ecossistema premium unificado. A chegada do Meta One reforçaria também a importância do WhatsApp Plus, a subscrição independente que a Meta já está a desenvolver para a aplicação de mensagens.

As suas vantagens incluem novos pacotes exclusivos de stickers animados, mais opções de personalização da interface e ícones alternativos para a aplicação. Haverá ainda toques exclusivos e a possibilidade de fixar um maior número de conversas importantes. Tudo indica que a Meta pretende simplificar a gestão destas subscrições através de uma secção dedicada nas definições do WhatsApp.

A partir daí, os utilizadores poderão subscrever e gerir tanto o WhatsApp Plus como o novo plano Meta One sem terem de utilizar qualquer outra aplicação. Apesar destas alterações, a Meta afirma que o WhatsApp continuará a ser gratuito para os utilizadores . As funcionalidades básicas, incluindo chats, chamadas, videochamadas e ferramentas de privacidade, continuarão a estar disponíveis sem custos.