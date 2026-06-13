Xiaomi cumpre promessa da Tesla e cria braço robótico para carregar elétricos

O mercado automóvel está em constante mudança, ainda mais agora com a presença de carros elétricos. Neste âmbito, e a mostrar a sua excelência, a Xiaomi cumpre uma promessa que a Tesla abandonou com um novo carregador robótico para carros elétricos.

Braço robótico para carregar elétricos

A Xiaomi Auto surpreendeu o mercado da mobilidade elétrica ao revelar um sistema de carregamento doméstico totalmente autónomo. Trata-se de um braço robótico compacto que elimina a necessidade de qualquer intervenção humana para ligar o veículo à corrente elétrica.

O conceito herda diretamente a premissa de um projeto que a Tesla chegou a mostrar ao mundo há mais de uma década, mas que a empresa norte-americana acabou por nunca lançar comercialmente, deixando o caminho aberto para a tecnológica chinesa. Com uma largura de apenas 152 milímetros, este inovador dispositivo foi desenhado especificamente para ambientes residenciais e garagens com espaço limitado.

O equipamento recorre a algoritmos avançados de inteligência artificial e reconhecimento visual para guiar o conector com precisão até à porta de carregamento do automóvel. A complementar o processo físico, o braço robótico comunica de forma direta com o veículo, permitindo que a tampa motorizada da tomada se abra e feche de forma automática, garantindo uma experiência totalmente autónoma para o utilizador.

Xiaomi cumpre uma promessa da Tesla

Ao contrário das soluções de carregamento por indução que várias marcas concorrentes têm desenvolvido, a Xiaomi optou por manter a ligação física por cabo. Esta decisão técnica prende-se com a eficiência energética, uma vez que as plataformas sem fios sofrem perdas de energia inevitáveis devido à distância entre o solo e o veículo.

Apesar da demonstração funcional detalhada, a gigante chinesa ainda não revelou a data de lançamento ou o preço deste componente, que se integrará no ecossistema inteligente da marca. Esta abordagem da marca reaviva uma ideia original da Tesla, apresentada quando Elon Musk anunciou que a empresa trabalhava num "carregador que se move automaticamente a partir da parede e se liga como uma cobra de metal sólida".

A fabricante norte-americana chegou a construir um protótipo funcional em 2015, mas os seus planos estratégicos mudaram para o carregamento sem fios e para o desenvolvimento da frota de robotáxis. A Xiaomi aproveita agora esse espaço vazio para atacar o mercado residencial, onde se estima que ocorram cerca de 80% dos carregamentos de veículos elétricos a nível mundial.