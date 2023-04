MacOS: Saiba quais os portos lógicos abertos na sua máquina

Certamente que já ouviram falar em serviços/aplicações que usam o protocolo TCP ou UDP. Na prática, para a sua máquina comunicar com outras necessita de um porto lógico TCP ou UDP que identifica o processo de uma máquina. Saiba quais os portos lógicos abertos no seu sistema.

Os protocolos TCP e UDP pertencem à camada 4 do modelo OSI (camada de transporte) e em traços gerais, o conjunto porto e IP da máquina, definem como uma determinada informação é transmitida na rede.

65536 Portos lógicos

Numa máquina existem 65.536 portos TCP que podem ser usadas pelas mais diversas aplicações/serviços, o que (teoricamente) poderíamos ter 65.536 aplicações/serviços distintos a correr em simultâneo na nossa máquina.

Relembrando o que foi referido em artigos anteriores: o IP identifica a máquina e o porto identifica a aplicação/serviço. Além das portos TCP temos também 65.536 portos UDP. Mas como saber quais os portos abertos num máquina?

Uma das ferramentas mais usadas para saber as ligações estabelecidas entre a nossa máquina e outras é o netstat. Com esta ferramenta podemos saber ainda, detalhadamente, quais os portos de comunicação TCP e UDP abertos na nossa máquina, ver tabela de encaminhamento, estatísticas das interfaces, etc.

Por exemplo, usando o comando netstat -atnp tcp (imagem em cima) podemos ver, usando o exemplo seguinte, que a máquina com o IP 192.168.1.91, através do porto 61283 (que foi atribuído pelo sistema operativo), está com comunicação estabelecida com a máquina 13.225.244.120 no porto lógico 443 (https).