Jogo The Elder Scrolls Online alcançou os 22 milhões de jogadores

O mercado gaming está recheado com várias opções de jogos para todos os gostos. E é sempre interessante ver a popularidade que os vários títulos têm entre os gamers. Como tal, o jogo The Elder Scrolls Online conseguiu atingir a marca de 22 milhões de jogadores.

The Elder Scrolls Online: 22 milhões de jogadores

Foi durante uma apresentação direcionada para a imprensa, que aconteceu esta semana, que a criadora de jogos Bethesda revelou que o seu jogo The Elder Scrolls Online conseguiu atingir a marca de 22 milhões de jogadores registados. No ano passado, o estúdio havia revelado que o título tinha conseguido alcançar os 20 milhões de utilizadores. Portanto, são mais 2 milhões de jogadores em apenas um ano.

A Bethesda destaca alguns factores que contribuíram para que os jogadores tivessem interesse no título, nomeadamente o lançamento da DLC High Isle, que impulsionou o crescimento de 2 milhões de jogadores. Como tal, há naturalmente uma expectativa alta em relação à próxima expansão designada Necrom.

E no que respeita à nova DLC Necrom, a criadora de jogos revela que a mesma tem a sua data de lançamento prevista para o mês de junho deste ano e ainda foi partilhado um trailer sobre o mesmo, o que dá aos jogadores um vislumbre antecipado sobre aquilo que a Bethesda está a preparar para tornar The Elder Scrolls Online ainda mais apelativo.

Sobra a nova expansão, a empresa diz que “usem o poder de Apocrypha e dominem três Linhas de Habilidade novas como Arcanist, uma classe nova que chegará junto com The Elder Scrolls Online: Necrom. Acabem com os vossos inimigos com raios de luz sobrenatural, protejam-se atrás de tentáculos que se contorcem e invoquem fragmentos curativos de Oblivion para vos revitalizar e aos vossos aliados”.

A nova expansão The Elder Scrolls Online: Necrom vai chegar no dia 5 de junho de 2023 para PC e Mac e no dia 20 de junho de 2023 chegará às consolas Xbox e PlayStation. A DLC está relacionada com o “regresso de um príncipe morto de que se devem lembrar da DLC Dragonborn de Skyrim".