Laboratórios Germano de Sousa alvo de ataque informático

Portugal está sob uma forte onda de ataques informáticos cujo objetivo é simplemente deixar inoperacionais os serviços. Mais do que ataques isolados às empresas, os ataques que têm vindo a ser realizados têm colocado em causa o funcionamento normal de um país e são ainda desconhecidas as razões.

Depois do grupo Impresa, Cofina e Vodafone, os Laboratórios Germano de Sousa foram agora também alvo de um ataque informático.

Germano de Sousa: Base de dados com clientes "salvaguardada"

Os Laboratórios do Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa foram hoje alvo de um ataque informático. Os dados dos pacientes não terão sido atingidos segundo informação que foi confirmada à RTP pelo grupo.

De acordo com as informações que foram, entretanto, veiculadas, o ataque informático afetou o sistema de registo dos laboratórios. A empresa sublinha que está a analisar a situação para perceber a dimensão do ataque e a sua origem. Os laboratórios Germano de Sousa garantem que estão a conseguir assegurar os exames e que continuam a trabalhar dentro da normalidade possível.

Por causa deste ataque informático, a CUF está a cancelar todos os testes à COVID-19 agendados para a manhã desta quinta-feira e tem aconselhado os pacientes a procurarem outros laboratórios, revela a RTP.

A Antena 1 falou com Germano de Sousa, que explica o que aconteceu. “A base de dados dos nossos doentes não foi acedida, mas a comunicação com os postos de colheita, com hospitais para os quais trabalhamos”, foi atingida, disse.

O ataque, segundo apurou até agora a rede de laboratórios, poderá ser do tipo ransomware. Até ao momento não há qualquer pedido de resgate.

Ransomware é um tipo de malware capaz de criptografar áreas de armazenamento de computadores e servidores, tornando os dados inacessíveis até que um resgate seja pago. Este tipo de ameaça é cada vez mais comum.