Jeff Bezos aconselha: não faça compras na Black Friday!

A Black Friday está a aproximar-se e, se antes era um costume apenas americano, agora é uma tática adotada por muitas empresas ao redor do mundo. Apesar dos bons negócios que possa estar a pensar fazer quando o dia chegar, Jeff Bezos aconselha: não compre.

Embora algumas marcas estejam a antecipar as suas promoções, a Black Friday acontece no próximo dia 25 de novembro.

Foi durante uma entrevista com a CNN que Jeff Bezos, o fundador de uma das maiores plataformas de e-commerce, aconselhou as pessoas a não gastar dinheiro na Black Friday, que este ano acontece no dia 25 de novembro. De acordo com o executivo, "se não estamos em recessão neste momento, é provável que o estejamos muito em breve". Por isso, considera que é melhor evitar comprar produtos muito caros e poupar esse dinheiro.

Embora tenha fundado uma das mais significativas plataformas de comércio online – que promove, aliás, campanhas relacionadas com este dia de queda de preços -, Jeff Bezos advertiu para a atual situação económica.

O que vos posso dizer é que a economia não parece muito boa neste momento. Tira algum risco da mesa... mantém algum pó seco à mão. Se estás a pensar em comprar uma televisão de ecrã grande, é melhor abrandares isso, agarrar esse dinheiro, ver o que acontece…

Partilhou o fundador da Amazon, durante a entrevista.

Assim como Jeff Bezos, também Elon Musk, CEO da Tesla, mostrou algum receio relativamente ao futuro da economia, revelando estar com um “mau pressentimento”. Apesar de não ter partilhado nenhuma opinião neste sentido, Mark Zuckerberg também confirmou que vai despedir milhares de funcionários, recentemente, libertando a Meta de alguns custos e de alguns projetos.

