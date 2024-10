Já viu o novo portal gov.pt? ePortugal.gov.pt acabou

Têm sido várias as pessoas que têm questionado o que se passa com o portal ePortugal.gov.pt. O ePortugal esteve indisponível devido a uma intervenção técnica, deixando de existir. Agora está disponível o gov.pt.

gov.pt: novo design, nova organização e melhor experiência

Se grandes informações, o Governo mudou o ePortugal.gov.pt para gov.pt. Não foi apenas uma mudança de domínio, pois atualmente o ePortugal.gov.pt redireciona para gov.pt. O atual Governo decidiu mudar também todo o design do portal.

Segundo é referido, o gov.pt é o novo portal único de acesso aos serviços públicos em Portugal, vindo substituir o portal ePortugal, como o canal de entrada para informação e serviços digitais da administração pública.

Para além de uma nova imagem, o portal gov.pt traz consigo uma organização de conteúdos nas páginas mais eficiente, maior foco na ferramenta de pesquisa e uma navegação no portal mais simples e intuitiva. Tudo para que seja mais fácil e mais rápido encontrar a informação de que se precisa. O gov.pt foi criado para oferecer uma nova e melhorada experiência digital aos seus utilizadores, baseada no Ágora Design System - o referencial gráfico português para os serviços digitais.

O lançamento do portal gov.pt faz parte de um processo de reestruturação de serviços digitais, apostando numa lógica omnicanal de interação entre cidadão, empresa e Estado. Até final do primeiro trimestre de 2025, está prevista a associação do portal gov.pt a uma app móvel e a outros canais, como balcão e telefone, para assegurar uma base de atendimento público transversal a todos os canais.

gov.pot