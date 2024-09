Governo: recomendações para uso de smartphones também para professores

Hoje começaram as aulas para muitos alunos. Há turmas que ainda não têm a totalidade dos professores necessários, mas o ano letivo terá mesmo que arrancar. No entanto, neste início de aulas o tema tem sido também... smartphones, e há uma recomendação do Governo.

Smartphones: professores devem usar apenas para caráter profissional

O Ministério da Educação (ME) enviou às escolas um documento com recomendações para o uso de telemóveis. Segundo o documento, é aconselhável que as recomendações sejam cumpridas por toda a comunidade escolar, e que sejam para alunos, professores, auxiliares de educação, etc.

O documento refere que a utilização dos telemóveis por parte de docentes, técnicos especializados e auxiliares de ação educativa deve acontecer apenas em utilizações de caráter profissional, ou que a sua utilização seja feita em espaços não acessíveis aos alunos.

Na informação partilhada pelo Governo apela-se também à sensibilização das famílias e a comunidade escolar para a existência de alternativas aos smartphones, nomeadamente os dumbphones, sem ligação à internet e destinados meramente a chamadas telefónicas e SMS.