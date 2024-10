As novidades do WhatsApp têm sido permanentes, com muitas melhorias em muitas áreas. Se por um lado temos uma interface a ser renovada, por outro temos ainda mais segurança. Agora, o WhatsApp torna as videochamadas ainda mais divertidas com filtros e fundos virtuais.

O WhatsApp, a plataforma de mensagens da Meta que se destaca pela sua acessibilidade e foco na expressão individual, anunciou agora uma novidade. Falamos da implementação de filtros e fundos virtuais para videochamadas. Esta nova funcionalidade permitirá aos utilizadores personalizar o ambiente virtual e a sua aparência durante as chamadas, tornando-as mais interativas e cativantes.

Filtros para todos os gostos nas videochamadas

Com uma seleção diversificada de dez filtros, os utilizadores podem adicionar um toque de cor, um estilo personalizado ou um aspeto artístico às suas videochamadas. As opções disponíveis incluem:

Quente : realça os tons quentes da imagem, proporcionando uma atmosfera acolhedora e convidativa.

: realça os tons quentes da imagem, proporcionando uma atmosfera acolhedora e convidativa. Frio : acrescenta um toque frio e sofisticado, ideal para um ambiente mais formal ou profissional.

: acrescenta um toque frio e sofisticado, ideal para um ambiente mais formal ou profissional. Preto e branco : o clássico intemporal que confere elegância e sobriedade às videochamadas.

: o clássico intemporal que confere elegância e sobriedade às videochamadas. Fuga de luz : ilumina a imagem com um efeito suave e difuso, ideal para ambientes com pouca luz natural.

: ilumina a imagem com um efeito suave e difuso, ideal para ambientes com pouca luz natural. Onírico : cria uma atmosfera surreal e fantasiosa, conferindo um toque de magia e mistério.

: cria uma atmosfera surreal e fantasiosa, conferindo um toque de magia e mistério. Luz de prisma : um efeito psicadélico com refração de luz multicolorida, para um ambiente vibrante e divertido.

: um efeito psicadélico com refração de luz multicolorida, para um ambiente vibrante e divertido. Olho de peixe : distorce a imagem com o efeito "olho de peixe", acrescentando um toque divertido e peculiar.

: distorce a imagem com o efeito "olho de peixe", acrescentando um toque divertido e peculiar. TV Vintage : remete para a estética das televisões antigas, com um toque retro e nostálgico.

: remete para a estética das televisões antigas, com um toque retro e nostálgico. Vidro gelado : aplica o efeito "frosted glass", criando um visual moderno e elegante.

: aplica o efeito "frosted glass", criando um visual moderno e elegante. Dois tons: combina duas cores distintas, permitindo personalizar o ambiente visual da chamada de forma criativa.

Fundos virtuais para privacidade e personalização

Com o intuito de preservar a privacidade dos utilizadores e proporcionar uma experiência personalizada, o WhatsApp disponibiliza dez fundos virtuais distintos. Desde cenários acolhedores a paisagens inspiradoras, os utilizadores poderão escolher o ambiente virtual que melhor se adapta à sua preferência e ao contexto da chamada. As opções incluem:

Desfocado : desfoca o fundo real, garantindo a privacidade do utilizador e destacando a sua imagem.

: desfoca o fundo real, garantindo a privacidade do utilizador e destacando a sua imagem. Sala de estar : simula o ambiente acolhedor e familiar de uma sala de estar, ideal para conversas informais.

: simula o ambiente acolhedor e familiar de uma sala de estar, ideal para conversas informais. Escritório : recria o ambiente profissional de um escritório, adequado para videochamadas de trabalho.

: recria o ambiente profissional de um escritório, adequado para videochamadas de trabalho. Café : ideal para um bate-papo descontraído, simulando o ambiente de um café.

: ideal para um bate-papo descontraído, simulando o ambiente de um café. Seixos : introduz um cenário natural e relaxante, com rochas e elementos da natureza.

: introduz um cenário natural e relaxante, com rochas e elementos da natureza. Culinária : apresenta um fundo divertido com elementos culinários, ideal para conversas sobre gastronomia.

: apresenta um fundo divertido com elementos culinários, ideal para conversas sobre gastronomia. Comprimir : simplifica o fundo, criando um aspeto minimalista e discreto.

: simplifica o fundo, criando um aspeto minimalista e discreto. Praia : transporta o utilizador para uma praia paradisíaca, ideal para momentos de descontração.

: transporta o utilizador para uma praia paradisíaca, ideal para momentos de descontração. Pôr do sol : cria uma atmosfera romântica e inspiradora com um cenário de pôr do sol.

: cria uma atmosfera romântica e inspiradora com um cenário de pôr do sol. Celebração : ideal para celebrar ocasiões especiais, com um fundo festivo e vibrante.

: ideal para celebrar ocasiões especiais, com um fundo festivo e vibrante. Floresta: proporciona um ambiente tranquilo e sereno com uma paisagem florestal.

Além dos filtros e fundos virtuais, o WhatsApp implementou o modo de retoque, que suaviza o aspeto da pele, e o modo de baixa luminosidade, que otimiza a qualidade da imagem em ambientes com pouca luz.

Como aceder às novas funcionalidades no WhatsApp

Os utilizadores poderão aceder aos filtros e fundos virtuais durante as suas videochamadas, tocando nos ícones de efeitos localizados na parte superior do ecrã. As novas funcionalidades serão disponibilizadas gradualmente a todos os utilizadores do WhatsApp nas próximas semanas.