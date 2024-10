Este país poderá ser o maior mercado de redes sociais em 2029. Não é a China, nem os EUA…

Embora a China domine o panorama das redes sociais, há outro país que poderá ultrapassá-la antes mesmo do final da década. Algum palpite?

O público global das redes sociais ultrapassou os 4,15 mil milhões em 2024, com a China a deter, atualmente, a maior quota. Apesar deste país dominar, há algum tempo, o panorama das redes sociais, a Índia deverá superá-lo até 2029.

Dados apontam para uma previsão de crescimento de 51% da base de utilizadores do país, para 1,3 mil milhões de utilizadores.

A Índia estará no bom caminho para ganhar o dobro do número de novos utilizadores que a China e os Estados Unidos juntos, com uma adição prevista de 445 milhões de novos utilizadores nos próximos cinco anos, de acordo com o Statista.

Prevê-se que, em 2029, um em cada quatro novos utilizadores a nível mundial seja da Índia. Nessa altura, os indianos constituirão aproximadamente um quinto de todos os utilizadores de redes sociais a nível mundial.

Por outro lado, espera-se que a China junte 202 milhões de novos utilizadores durante o mesmo período, o que representa uma diminuição de 55% em comparação com o crescimento da Índia.

90% dos utilizadores da Índia estão todos os dias nas redes sociais

Conforme enumerado pela imprensa, o aumento do consumo de redes sociais na Índia pode dever-se a vários fatores. De entre eles:

A disponibilidade de smartphones e planos de dados a preços acessíveis permitiu que os cidadãos que estavam anteriormente offline tivessem acesso à Internet;

a preços acessíveis permitiu que os cidadãos que estavam anteriormente offline tivessem acesso à Internet; As iniciativas governamentais destinadas a melhorar a literacia digital permitiram que mais pessoas navegassem em plataformas online;

permitiram que mais pessoas navegassem em plataformas online; A população jovem com conhecimentos técnicos e com vontade de adotar novas tecnologias.

O crescimento previsto pelos dados da Statista vai ao encontro dos resultados de um inquérito da Esya Centre, uma Organizações não-Governamental sediada em Deli, e do Indian Institute of Management Ahmedabad.

O questionário concluiu que cerca de 90% dos utilizadores da Internet da Índia estão ativos diariamente nas redes sociais. Estes passam, em média, 1,5 horas por dia nas várias plataformas de redes sociais.