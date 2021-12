IPBRICK.CAFE: A plataforma que é um Digital Workplace

Os dois últimos anos foram de enormes desafios, e num tempo quase recorde foi exigido às empresas/organizações que se readaptassem e dessem aos seus colaboradores as condições para que pudessem trabalhar em casa, ou em qualquer outro lugar, como se nunca tivessem saído do escritório.

Se para algumas empresas as soluções de trabalho colaborativo, como o IPBRICK.CAFE, faziam já parte das suas rotinas de trabalho, para outras foi o impulso necessário para que percebessem a sua importância e as adotassem.

A utilização de plataformas de trabalho colaborativo demonstrou ser de tal forma eficiente que uma grande fatia do setor empresarial passou mesmo a contar com estas soluções para adotar um novo modelo de trabalho híbrido. Com o IPBRICK.CAFE podemos realizar videoconferências, reuniões, chamadas, chat Profissional e partilha de Ficheiros, via browser ou dispositivo móvel.

Como assegurar a produtividade de uma equipa híbrida?

Para que uma equipa híbrida tenha sucesso é preciso que ela conte com a tecnologia e os recursos necessários para que possa desempenhar as suas tarefas de forma eficiente, e é aqui que entra o Digital Workplace da IPBRICK, o IPBRICK.CAFE.

O IPBRICK.CAFE é um espaço interno das empresas/organizações, privado e seguro que disponibiliza ferramentas para simplificar a comunicação e a troca de informação, em tempo-real, e reduzir o número de emails (recebidos e enviados).

Ter acesso fácil à informação e às ferramentas de trabalho, em qualquer lugar, a partir de uma única aplicação é meio caminho andado para que o desempenho dessas mesmas funções não sofram contratempos e que todos estejam perfeitamente alinhados acerca das suas tarefas e de como as executar.

O IPBRICK.CAFE divide-se em duas grandes áreas: Comunicações e Aplicacional. Na área de comunicações, e por integrar nativamente com a solução de Comunicações Unificadas – IPBRICK.UCoIP, permite comunicar com utilizadores internos e externos através de Videoconferência, Chamada de Voz, Chat Profissional bem como enviar e-mails.

Importa dizer que não há limite para o número de videoconferências nem de participantes, sendo possível fazer o agendamento de videoconferências com/sem moderação de participantes e com pin. Para utilizar em salas de conferência, a solução da IPBRICK é compatível com qualquer tipo de hardware.

A área aplicacional assegura que, num único local, tem acesso às aplicações de trabalho com sistema Single Sign-On. Permite ainda criar grupos de trabalho, armazenar, aceder e partilhar ficheiros.

No IPBRICK.CAFE pode também gerir a sua área pessoal, definir a resposta-automática, caso tenha de se ausentar, configurar o follow-me para as chamadas, fazer publicações, ler as notícias da organização, consultar o calendário, agendar eventos, participar em votações ou visualizar os álbuns de fotos.

Simplifique o trabalho e a comunicação entre as equipas da sua empresa, independentemente do modelo de trabalho que tenham adotado.

Funcionalidades do IPBRICK.CAFE

Criação de grupos/canais;

Integração com onlyoffice;

Partilha de ficheiros com utilizadores ou grupos;

Feed geral de publicações;

Videochamadas e videoconferências via browser;

Agendamento de videoconferências com/sem moderaração de participantes e com pin;

O moderador/owner da sala controla o acesso dos restantes participantes; - Número ilimitado de videoconferências (dependente dos recursos de HW disponíveis)

Videoconferências sem tempo duração limite

Integração com o serviço VoIP do IPBRICK OS possibilitando que os participantes entrem nas videoconferências por chamada de voz ("audio-only mode")

Interface de videoconferência com possibilidade de comunicação por chat; partilha de ecrã e partilha de ficheiros para os participantes;

Possibilidade de convidar novos participantes durante uma videoconferência;

Possibilidade de comunicar por chamada de voz, via cafephone, sem necessidade de instalar software;

Acesso às aplicações de trabalho com sistema single sign-on;

Chat profissional com possibilidade de criação de grupos, partilha de ficheiros e consulta de histórico;

Presença (disponível, ausente, ocupado);

Feed geral de publicações;

Favoritos;

Notificações;

Gestão do perfil do utilizador;

Ficheiros

Inquéritos;

Calendário de eventos;

Galeria de fotografias;

Possibilidade de realizar pesquisas através de hastags.

