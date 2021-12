Hot Wheels Unleashed já vendeu 1 milhão de cópias e é o maior sucesso da Milestone

Hot Wheels Unleashed chegou há menos de três meses, mais concretamente a 30 de setembro, e já nas primeiras semanas tudo apontava para que o jogo da Milestone S.r.l. rapidamente se tornasse num verdadeiro campeão de vendas.

E agora, os novos dados revelados, mostram que o título já conseguiu vender 1 milhão de cópias desde a data do seu lançamento. E com estes valores tona-se então assim no maior sucesso da criadora italiana.

Hot Wheels Unleashed: 1 milhão de cópias em 3 meses

A Milestone S.r.l. não podia ter mais motivos para celebrar. É que os dados agora revelados mostram que com apenas 3 meses no mercado, o jogo Hot Wheels Unleashed já se tornou no maior sucesso de todos os títulos originais da criadora italiana.

O nome do jogo não é desconhecido, e Hot Wheels é especialmente popular pelo brinquedo físico de pistas e miniaturas de carros de alta velocidade da empresa norte-americana Mattel. Este brinquedo faz as delícias dos mais pequenos e certamente que foi um dos pedidos para prenda de algumas crianças neste Natal.

E a popularidade do brinquedo parece ser acompanhada pela popularidade do jogo eletrónico que traz assim toda a magia e adrenalina para os computadores e consolas. O jogo conta com uma coleção com cerca de 70 carros diferentes, várias opções de personalização e modo multijogador online com até 12 participantes.

Num recente comunicado, Luisa Bixio, CEO da Milestone, disse que:

Desde que anunciamos Hot Wheels Unleashed em fevereiro, recebemos milhares de mensagens sinceras dos fãs. Este marco é a enésima demonstração de afeto de nossa comunidade apaixonada.

Por sua vez, Andrew Chan, diretor de jogos digitais da Mattel, também se mostrou bastante satisfeito com este resultado de vendas:

Hot Wheels tem tudo a ver com encorajar o espírito desafiador e Hot Wheels Unleashed dá vida a essa missão para jogadores de todas as idades. Estamos orgulhosos desse marco emocionante e esperamos que ainda mais fãs descubram o jogo e novos conteúdos à medida que avançamos para 2022.

Além de todas estas cópias vendidas, o jogo Hot Wheels Unleashed já havia ganho o prémio na categoria Melhor Jogo de Desportos na votação "Game of the Year 2021" organizada pelo blog da PlayStation.