A recolha de dados dos utilizadores não tem sido bem vista nos últimos tempos. Cada vez mais os sistemas têm esta opção, nem sempre visível e percetível para os utilizadores, que assim estão a fornecer as suas informações.

Com um historial nem sempre positivo, a Microsoft faz esta recolha no Windows e agora quer alargá-la. Uma notificação que surge agora no Edge mostra que poderá recolher dados das pesquisas dos utilizadores, em qualquer site que usem.

A eterna questão da privacidade dos utilizadores

A justificação que a Microsoft, e outras empresas, usa para a recolha de informação dos utilizadores é sempre a de conseguir prestar um melhor serviço. É com estes dados que irá avaliar e corrigir problemas que venham a surgir.

Uma nova área de recolha de dados parece estar a chegar, desta vez focada no Edge e nas pesquisas que os utilizadores realizarem. É isso que a nova notificação que está a surgir no Edge vem mostrar, dando aos utilizadores a possibilidade de escolher.

Microsoft vai recolher as pesquisas no Edge

O que a Microsoft revela é que vai recolher informações das pesquisas realizadas por qualquer site de pesquisa usado. Isto significa que não se limitará ao Bing, mas vai também focar-se no Google, no DuckDuckGo ou no StartPage.

Não se limitará ao que é usado para pesquisar, mas recolherá ainda mais dados. Os próprios resultados das pesquisas, quais são clicados e a forma como o utilizador vai interagir com estes será guardado, bem como a localização geográfica.

Dados são anonimizados para proteger utilizadores

A Microsoft garante que não irá associar estes dados recolhidos no Edge com os utilizadores. Esta informação será anonimizada e descontextualizada, sendo impossível depois ser usada de forma direta e focada nos utilizadores deste browser.

Esta é uma opção que poderá ser desativada a qualquer momento. Bastará aceder a edge://settings/privacy#searchServiceImprovement e desativem a opção Ajudar a melhorar os produtos Microsoft ao enviar os resultados das pesquisas na Web. Só assim estes dados deixam de ser recolhidos.