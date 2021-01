Imagens incríveis: helicóptero atinge camião KAMAZ #501 no Rally Dakar

A tecnologia, as redes sociais e o desporto estão cada vez mais unidos. Há uma comunhão de recursos que nos permite ter acesso a imagens fantásticas, sejam elas captadas em que lugar for. Assim, o vídeo partilhado agora mostra um helicóptero da imprensa, que seguia um camião no Dakar, e que chocou com o veículo em prova.

Conforme podemos ver nas imagens, o que aconteceu fica para mais tarde recordar, mas foi pura sorte, tendo em conta a velocidade e proximidade entre os veículos.

Rally Dakar presenteia-nos com imagens fantásticas

O Rally Dakar é provavelmente a categoria do automobilismo que deixa as imagens mais espetaculares. São veículos poderosos e percorrer em alta velocidade trilhos pelo meio de desertos onde raramente passa vivalma. Contudo, também é uma prova que nos oferece momentos peculiares que não esperamos ver. Como, por exemplo, este embate entre o helicóptero do Dakar e um dos camiões participantes no rali.

Helicóptero colide com um camião que participa na prova do deserto

À priori, parece um “meme”… mas não, não é. Na última etapa do rali mais difícil do mundo, o salto acidentado do camião KAMAZ #501 pilotado por Anton Shibalov surpreendeu o helicóptero da imprensa, que na época registava a enorme etapa de mais de 200 km que liga pelo deserto Yanbu a Jeddah, na Arábia Saudita.

Como se pode ver nas imagens capturadas e partilhadas no Twitter por um amador, o camião salta e o helicóptero, que voa demasiado baixo, é atingido com força. Logo a seguir, voa sem grandes problemas, embora (supomos) que com um enorme susto. Segundo o que foi mostrado, o camião, que foi danificado no topo, pôde também continuar o seu caminho para a meta. Não parece ter tido qualquer problema para além de alguns danos no topo.

Apesar de tudo, Shibalov, membro da equipa KAMAZ no Dakar, terminou em terceiro lugar. Na classificação geral, garantiu o segundo lugar atrás do seu colega de equipa Dmitry Sotnikov, o campeão de rali na categoria de camiões. O terceiro lugar foi também para um Kamaz, liderado por Airat Mardeev.

A marca russa é a referência absoluta nesta especialidade e prova disso são as 17 vitórias que conquistou desde que aterrou no Dakar em meados dos anos 90.