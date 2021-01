Uma das razões da escolha de uma app e de um serviço de mensagens é a presença de outros contactos por lá. É desta forma que a maioria optou por uma app dedicada a este fim, mesmo com toda a confusão que está agora presente no WhatsApp.

Com muitos utilizadores a mudar e a escolher outras propostas, fica difícil de saber quem foi para que serviço. Essa parte ficou agora muito mais simples com uma nova proposta. Passou a ser mais simples saber em que serviço os seus contactos estão e até conversar com eles.

Signal, Telegram, WhatsApp e muitas outras são a escolha para a troca de mensagens. Com esta oferta toda, pode ser complicado saber por onde cada um dos contactos anda. Pior ainda será conseguir estabelecer uma conversa, dado que nem sempre prestam atenção.

A solução parece surgir agora numa nova app para o Android. Com o DM Me tudo fica mais simples, por duas razões muito fáceis de perceber. Em primeiro lugar sabem onde cada contacto anda e depois podem iniciar a troca de mensagens diretamente nessa app.

Após autorizarem o acesso aos contactos, forma de identificar quem está onde, tudo fica mais simples. Podem escolher a ordem pela qual os serviços são apresentados para contacto. Signal, Telegram, WhatApp e SMS são as opções presentes e que podem ser arrumadas facilmente.

Com a lista de contactos presentes, só precisam de escolher com quem querem falar e ver as possibilidades. Abaixo de cada nome estão os serviços em que este foi encontrado e que assim pode ser usado de imediato. Podem ainda pesquisar diretamente e até prender contactos ao topo da lista.

É nas definições que se percebe que o DM Me é ainda uma app em desenvolvimento. Algumas opções são esperadas em breve e como tal ainda não funcionam. Uma das mais interessantes e já disponível é poder esconder os contactos que não têm qualquer serviço de mensagens associado.

Esta pode ser a alternativa que procurava agora para dar alguma ordem à mudança que está a acontecer. Muitos contactos estão a passar para novos serviços e ficam assim difíceis e serem encontrados. Com o DM Me tudo fica mais simples e mais prático.