Há mais uma novidade no WhatsApp que vai querer usar sempre

Há muitas mudanças a serem preparadas pela Meta para o WhatsApp. A mais óbvia foi vista na semana passada, mas agora uma foi descoberta. Tudo aponta para ser muito mais simples detetar um utilizador que está online.

Mais uma novidade para o WhatsApp

A mais recente mudança do WhatsApp pode estar a preparar outra transformação histórica. Depois dos nomes de utilizador únicos para evitar a partilha do número de telefone, está agora a mudar o funcionamento do estado "Online". Há semanas que circulam rumores sobre uma maior integração desta funcionalidade na lista de contactos e a possibilidade de uma melhor visibilidade dos utilizadores online no momento.

A Meta adicionou uma nova forma de saber se um utilizador está online no WhatsApp. A funcionalidade está em versão beta, o que significa que ainda não está finalizada e será melhorada. Esta nova funcionalidade é simples. A partir de agora, ao visitar o perfil de um contacto, um ponto verde aparecerá ao lado da fotografia de perfil se este estiver online.

Isto não é totalmente novo nas aplicações nestas aplicações. O Instagram, o Messenger e o Facebook exibem esta informação há anos para indicar que um utilizador está online. Agora, o WhatsApp também a exibe num local não muito intrusivo, mas que pode estar a esconder uma funcionalidade bem mais controversa

Meta quer revelar quem está online

Há meses que circulam rumores e fugas de informação afirmando que o WhatsApp vai alterar a lista principal de conversas para mostrar quais os contactos que estão online no momento. Por outras palavras, já não será necessário abrir a conversa e verificar o estado clássico de "Online". Uma rápida consulta ao feed principal permitirá saber quem está a utilizar a aplicação.

E, claro, a nova mudança vai diretamente nesse sentido. Por enquanto, na versão beta, o ponto verde só aparece quando se entra no perfil de um utilizador, mas é muito provável que esta seja apenas a primeira alteração. Que este ponto se torne eventualmente a forma de ver quais os contactos que estão "Online" parece o próximo passo mais óbvio.

Esta informação também pode ser apresentada ao lado da fotografia de perfil na lista de chat para mostrar quem está online no momento, sem ter de entrar em cada conversa individualmente. Uma possível mudança que não está a ser bem recebida. Fóruns como o Reddit têm debatido há semanas se esta mudança é para melhor ou para pior, e muitos utilizadores dizem que é um erro por parte do WhatsApp.