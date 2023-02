Google Sheets já tem ChatGPT… usando a extensão Numerous.ai

Nos últimos tempos muito se tem ouvido falar sobre uma plataforma revolucionária de Inteligência Artificial capaz de produzir textos como humanos e não só! O ChatGPT já pode ser usado no Google Sheets.

ChatGPT: Escreva fórmulas para produzir textos...

A "loucura" em volta do ChatGPT contínua e esta poderosa ferramenta começa a ser integrada em várias plataformas. Através da plataforma Numerous.ai, já é possível ter no Google Sheets o ChatGPT.

Através das fórmulas, é possível ter dados do ChatGPT. É possível escrever texto com recurso à inteligência artificial com a fórmula =WRITE(), usar a =AI() que é semelhante à =SUM() and =AVERAGE(). Veja como funciona com o exemplo seguinte.



O chatGPT é um modelo capaz de gerar texto escrito em diferentes estilos e idiomas e pode ser usado várias finalidades, como, por exemplo, a tradução automática, resumo automático, escrita assistida e geração de histórias (até mesmo escrita de trabalho e teses). O modelo original, designado de GPT-1, foi lançado em 2018 e desde então, várias versões melhoradas foram lançadas, como o GPT-2 e o GPT-3, que são ainda mais avançadas em termos de capacidade de geração de texto e compreensão do idioma.

A versão do GPT-3, designada de Chat GPT, foi treinada com dados de conversas, como diálogos, atendimentos ao cliente, etc, e com toda essa informação consegue responder perguntas e conversar de forma muito fluida e natural, além de possibilitar a criação de assistentes virtuais de maneira mais simples e eficiente - saber mais aqui.