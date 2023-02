EUA usam míssil de 400 mil euros para destruir um “balão de brincar” de 12 euros

De repente, o mundo começou a receber e a ver balões em todo o lado. Há avistamentos dos EUA, à China, passando pelo Canadá à Rússia. Os americanos não estão para brincadeiras e a cada balão no ar, eles lançam um caça F22 Raptor que dispara um míssil que custa algo como 400 mil euros. Num último "ataque", a força aérea dos Estados Unidos abateu um balão de brincar que custa 12 euros. Pelo menos é o que tem estado a referir um entusiastas de balões amadores.

Balão K9YO-15 já circunavegou a Terra quase sete vezes.

Vivemos tempos estranhos, com uma guerra que mata aos milhares, sismos que matou às dezenas de milhares e as super potências do planeta a jogar num tabuleiro tenso, sempre com a sombra do armamento nuclear pronto a disparar. Em conjugação com tudo isto, os espetro da espionagem está de volta, mas agora sob a forma de balões.

Depois dos Estados Unidos terem abatido 4 balões nas últimas semanas, alegadamente ligados à espionem chinesa, há um relato muito curioso.Um grupo de entusiastas de balões amadores, do estado de Illinois, revelou que um dos balões abatido pelas forças armadas de Joe Biden pode, afinal, ser um dos seus "brinquedos".

Os membros do clube de amadores alertam que o seu balão, cujo indicativo de rádio é K9YO-15, está desaparecido em ação. Apesar de não haver ainda qualquer prova, este pequeno balão poderá ter sido abatido por um avião de guerra.

Representantes do FBI e do NORAD referiram na sexta-feira que não têm novas informações para fornecer, com o FBI a dizer que "a operação geral de recuperação está em andamento". Mas as autoridades canadianas disseram na sexta-feira que cancelaram a operação depois de vasculhar a "área de maior probabilidade" sem sucesso.

Portanto, poderá ter sido usado um F-22 Raptor para abater o balão disparando um míssil AIM-9X Sidewinder que custa cerca de 400 mil euros.

K9YO-15 foi lançado no outono passado por membros do clube Bottlecap Balloon - o grupo leva o nome do filme da Pixar Up, que apresenta com destaque balões e uma tampa de garrafa.

A sua jornada começou com um lançamento de Libertyville, Illinois, a 10 de outubro de 2022. Antes de desaparecer, era um dos balões mais viajados do clube; nos seus 123 dias no ar, ele circunavegou a Terra quase sete vezes.