Fogo na Serra da Estrela: Veja a catástrofe no EFFIS

De acordo com informações recentes, o fogo na Serra da Estrela já consumiu dez por cento de toda a área do Parque Natural da Serra da Estrela. Os relatos de populares são angustiantes e, apesar de todos os esforços, ainda não há uma previsão de quando o fogo possa ser extinto, até porque está em várias frentes.

Através do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), é possível ter uma noção da "catástrofe" que envolve o pulmão da Serra da Estrela.

O incêndio da Serra da Estrela é de maior dimensão registado no nosso país. No terreno há mais de 1500 operacionais envolvidos, cerca de 470 veículos e, sempre que possível, 8 meios aéreos. O incêndio da Serra da Estrela terá forte impacto na fauna e flora, pois não fosse esta zona o "pulmão" de Portugal.

Acedendo ao Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), aqui, é possível ter uma noção da ardida, correspondendo já a cerca de 10% de todo o Parque Natural.

A plataforma permite aplicar vários filtros e rapidamente visualizar incêndios ativos no mundo. A plataforma disponibiliza também a informação da área ardida.

De relembrar que o incêndio deflagrou junto à localidade de Garrocho, no concelho da Covilhã, pelas 3h00 da madrugada, do dia 6 de agosto. As chamas já destruíram quase 10 mil hectares.

No início da semana, o último relatório do ICNF, que não incluía o incêndio que deflagrou no sábado na Covilhã, indicava um total de 58.354 hectares de área ardida até 31 de julho.

Serra da Estrela