Na Alemanha, uma estação de carregamento da Tesla tem agora uma piscina

O problema das estações de carregamento é real e, embora haja cada vez mais, ainda não respondem à necessidade dos proprietários de elétricos. Na Alemanha, esta questão é abafada, agora, que uma estação da Tesla recebeu uma piscina.

Os condutores podem aproveitar alguns momentos de relaxamento enquanto aguardam o carregamento do seu elétrico.

Os condutores que fazem longas viagens, precisam de parar para “atestar” a sua bateria e garantir que chegam ao destino. se antes este era um processo que podia ser entediante, agora, enquanto aguardam que o ponto de carga faça o seu trabalho, os proprietários podem aproveitar e dar uns mergulhos. Pelo menos, na Alemanha poderão.

No início de agosto, a estação de carregamento em Hilden, que pertence à Tesla Supercharger Network, recebeu uma nova piscina alimentada por energia solar. De acordo com o proprietário do Ladepark Kreuz Hilden, Roland Schuren, a ideia da instalação de uma piscina surgiu da própria fabricante. Aliás, o Business Insider revelou que ela fornecerá tudo aquilo que for necessário para a piscina funcionar plenamente.

Estamos todos a trabalhar em conjunto, os três parceiros com Fastned, Tesla e Seed & Greet, na qualidade do local, na conveniência do utilizador.

Disse David Reich.

Além da piscina, e daquilo que a envolve tecnicamente, a Tesla também garante toalhas, segurança e proteção, segundo o proprietário da estação de carregamento, que revelou que a ideia da piscina torna a gestão do negócio do carregamento de elétricos mais agradável. Por ali, também existe uma lavandaria que os visitantes podem usar, caso não tenham roupa extra.

Esta novidade é apenas uma das comodidades que a Tesla planeia instalar nas suas estações de carregamento. Afinal, por ser um processo que pode ser mais demoroso do que o habitual, a fabricante quer garantir que os condutores estão confortáveis e não desperdiçam o momento.