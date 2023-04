Finalmente! Já pode ativar a Chave Móvel Digital no seu telemóvel

A Chave Móvel Digital já pode ser ativada a qualquer hora e em qualquer lugar, com a aplicação Autenticação.Gov. Tal processo também pode ser usado para ativar o Cartão de Cidadão. Veja como é fácil.

O que é a Chave Móvel Digital e para que serve?

A Chave Móvel Digital (CMD)associa um número de telemóvel ao documento de identificação de uma pessoa. Se tiver cidadania portuguesa, associa ao Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade. No caso de uma pessoa estrangeira, associa ao passaporte, título ou cartão de residência.

Permite à pessoa titular de CMD aceder a vários portais públicos ou privados, e assinar documentos digitais, com um único login.

Usando a nova versão da app Autenticação Gov, o utilizador pode facilmente ativar a CMD Para tal basta abrir a app e depois escolher a opção Ativar Chave Móvel Digital.

No processo de ativação serão recolhidas imagens suas e do seu cartão de cidadão para validar a sua identidade e autenticidade do documento. Pode ver no seguinte vídeo como tudo funciona.

Autenticação.Gov