Cuidado: Atenção aos esquemas de Phishing com criptomoedas

O Phishing é atualmente uma das técnicas para fraudes digitais mais usada no mundo. Os esquemas fraudulentos são muitos e diversos e todo o cuidado é pouco. Sabia que o Phishing também usa como "isco" as criptomoedas?

Phishing com criptomoedas cresce 40% num ano

No último ano, o phishing direcionado para o roubo de criptomoedas aumentou significativamente, com um crescimento anual de 40% e 5.040.520 deteções em 2022, em comparação com as 3.596.437 registadas em 2021.

A revelação foi feita pela Kaspersky que revela ainda que os ataques de ameaças financeiras tradicionais, como o malware bancário em PC e dispositivos móveis, têm-se tornado menos comuns.

Embora a maioria destes esquemas empregue truques tradicionais, como giveaways para obtenção de dados pessoais, a Kaspersky revela que os atacantes estão constantemente a surgir com novas técnicas para garantir o seu sucesso.

Num esquema recente, o utilizador recebe um ficheiro PDF em inglês por email, afirmando que se registou numa plataforma de criptomoedas cloud há muito tempo e que deve retirar urgentemente as suas criptomoedas, uma vez que a conta está inativa. O ficheiro contém um link para uma plataforma falsa. Para retirar os ativos, o utilizador deve preencher um formulário com as suas informações pessoais e bancárias, incluindo o número do cartão ou da conta, e pagar uma comissão através de uma carteira de criptomoedas.

Para maximizar os benefícios e a segurança na utilização de criptomoedas, a empresa de segurança sugere: