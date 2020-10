Facebook Dating: o “Tinder” do Facebook chegou. Saiba como encontrar um novo amor

O Facebook lançou, há já algum tempo, um serviço associado à rede social, dedicado a encontros. O Facebook Dating ou Encontros do Facebook chegou agora à Europa, incluindo Portugal.

Crie o seu perfil e encontre pessoas, quem sabe um novo amor, com base nos seus interesses.

Facebook Dating: o “Tinder” do Facebook chegou

O Tinder é hoje um dos serviços de encontros mais populares do universo mobile. Quando o match perfeito é dado, pode dar-se início a uma história de amor ou de uma bela amizade. Mas há muitas outras apps que cumprem com o mesmo propósito e agora o Facebook abre a porta a universo dos encontros.

O Facebook Dating foi lançado há cerca de um ano nos Estados Unidos e chegou agora à Europa. Assim, dentro da app Facebook, poderá criar o seu perfil para os Encontros e cruzá-lo com os perfis de outros utilizadores até encontrar uma pessoa especial.

Os Encontros do Facebook têm disponíveis alguns recursos como Stories (permite partilhar as stories do Facebook e Instagram), ‘Paixões Secretas’ (permite explorar possíveis relacionamentos com pessoas que já conhecemos no Facebook e Instagram), Eventos e Grupos (conhecer outras pessoas com interesses semelhantes) e Encontros Virtuais (para quem acabou de fazer match com alguém e deseja conversar por videochamada, o Facebook permite fazê-lo).

A funcionalidade Encontros do Facebook destina-se a adultos com mais de 18 anos com uma conta do Facebook em conformidade.

Como criar um perfil e encontrar um novo amor

O primeiro passo a fazer para estar no Facebook Dating é atualizar a sua app no Android ou iOS. O serviço chegou hoje a Portugal e a uma grande parte de países da Europa, entre eles, Espanha, Alemanha, França, Polónia.

Feita a atualização, no Menu da App Facebook irá encontrar a opção Encontros. A partir daí apenas terá que seguir os passos de configuração, escolher as suas preferências, o que quer que seja mostrado às outras pessoas que andem pelo Dating, e que tipo de relação anda à procura. Pode ser uma grande amizade, uma simples conversa, algo casual ou uma relação duradoura.

Cumprido este passo basta procurar quem está à sua volta (com base na localização) à procura do mesmo tipo de relação e que partilhe dos mesmo interesses.

Nas definições do serviço Encontros, poderá ainda ajustar as suas informações, nomeadamente trocar a fotografia de perfil.

No entanto, caso pretenda abandonar os Encontros, poderá facilmente eliminar o perfil, também das definições. Em vez de apagar o perfil por completo, poderá, no entanto, colocá-lo “em pausa”. Ou seja, as suas informações permanecem, mas já não são vísiveis para quem anda à procura de um encontro.