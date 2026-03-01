Este website mostra onde realizar exames prescritos no SNS de forma comparticipada

Saber onde realizar exames médicos prescritos no centro de saúde pode ser uma das principais confusões após uma consulta, na qual, de repente, é-nos pedido um exame sobre o qual nunca ouvimos falar. Para este problema, há um website com a solução.

Fazer exames médicos prescritos no centro de saúde nem sempre é um processo simples para os utentes, sobretudo quando surge a dúvida sobre onde é possível realizá-los com comparticipação do SNS.

Para facilitar esse processo, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) disponibilizou um website que permite identificar, de forma rápida e acessível, as unidades de saúde e prestadores convencionados onde é possível realizar exames prescritos pelo SNS.

Através da Rede de Prestadores Convencionados, os cidadãos podem pesquisar locais disponíveis, esclarecer quais os serviços abrangidos pelas convenções e planear melhor a realização dos seus exames, evitando deslocações desnecessárias e reduzindo incertezas.

Saiba onde pode fazer os seus exames comparticipados

Segundo a própria ACSS, o website "facilita a consulta e a escolha de prestadores de cuidados de saúde com convenção com o SNS".

Assim, surge como mais um passo na digitalização do acesso aos cuidados de saúde, contribuindo para tornar a informação mais transparente e próxima dos utentes.

Perante a lista nacional de entidades que realizam exames, disponível aqui, basta selecionar entre os vários parâmetros, disponíveis no lado esquerdo, nomeadamente a tipologia do exame.

Assim, serão apresentadas as opções disponíveis não apenas para a especialidade que queremos, mas para a morada mais conveniente.

Rede de Prestadores Convencionados