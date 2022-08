Uma das grandes diferenças dos serviços e plataformas tecnológicas que temos ao nossos dispor entre os dias de hoje e os de há uns anos é que atualmente a publicidade acabou por tomar conta de uma parte importante do espaço e do tempo dos conteúdos que são exibidos, chegando nalguns casos a ser até um pouco demais. Mas alguns serviços, como a Netflix, estão a pensar numa estratégia ao contrário, no sentido de reduzir o valor pago pelo cliente com a contrapartida de integrar publicidade nas plataformas.

Assim sendo, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se estaria disposto a ter publicidade num serviço para pagar menos mensalidade pelo mesmo. Participe!

Estaria disposto a ter publicidade num serviço para pagar menos mensalidade?

Basta abrirmos um determinado site para sermos 'bombardeados' com algum género de publicidade. E as plataformas de vídeo, por exemplo, como o YouTube, em muitos casos pausa o conteúdo que estamos a ver para nos exibir um, dois ou mais anúncios. Também nas aplicações e nos jogos, especialmente naqueles destinados aos smartphones, em muitos casos existe uma versão gratuita com publicidade e outra premium que é paga e mais completa, sendo que uma das vantagens é exatamente não ter publicidade.

Recentemente surgiu um caso em específico que envolve a popular plataforma de streaming Netflix e a exibição de publicidade. E uma vez que o serviço está a esforçar-se para tentar recuparar alguns assinantes, decidiu assim criar um plano de assinatura que envolve publicidade. Ou seja, o cliente tem um preço mais acessível para aceder aos conteúdos, mas em contrapartida terá que contar com publicidade na plataforma.

Assim sendo, na nossa questão desta semana, queremos então que nos diga se estaria disposto a ter publicidade num serviço para pagar menos mensalidade do mesmo. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Estaria disposto a ter publicidade num serviço para pagar menos mensalidade do mesmo? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

