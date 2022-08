Masterclass gratuita reúne especialistas para aumentar vendas em E-commerces

Estão abertas as inscrições para a Masterclass E-commerce, iniciativa gratuita e online, criada para aumentar as vendas, a performance e a visibilidade das lojas online.

Os inscritos terão acesso a aulas com foco na presença digital, conversão, pós-venda e lifetime value.

A E-goi, empresa de automação de marketing, tem abertas as inscrições para a Masterclass E-commerce, numa iniciativa gratuita e online, criada com o objetivo de aumentar as vendas, o desempenho e a visibilidade das lojas online. Para quem se inscrever será dado o acesso a aulas com foco na presença digital, conversão, pós-venda e lifetime value.

A iniciativa conta com a participação de Luciano Larossa - especialista em Marketing de Performance -, Samuel Lima - especialista em Tecnologia - e Caio Carvalho - especialista em dropshipping e vendas online.

Masterclass E-commerce - o que esperar?

Os conteúdos incluem cuidados com anúncios de E-commerce; erros a evitar na geração de tráfego; geração de leads qualificados de alta conversão; automação de marketing para E-commerce; estratégias de fidelização de cliente; e estratégias para aumentar o lifetime value.

Segundo Marcelo Caruana, Head de Marketing da E-goi, o objetivo da Masterclass é ajudar empreendedores, gestores de E-commerce e profissionais de marketing a criarem um funil de vendas completo e eficaz.

Trouxemos grandes especialistas do mercado para ajudar as lojas online a melhorar a sua performance, com dicas práticas para captar novos contactos e ampliar a base de dados, aumentar a taxa de conversão e fortalecer a estratégia de upsell.

| explica Caruana.

As inscrições são gratuitas.

Inscreva-se aqui