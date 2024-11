Estão a cortar cabos da nova operadora DIGI! Afinal o que se passa?

A DIGI está a provocar algumas mudanças no mundo das operadoras, mas não só. Tal como já aconteceu com outras operadoras, há relatos que estão a ser cortados cabos da nova operadora DIGI. Afinal, o que se passa?

No Reddit há vários testemunhos de corte de cabos da DIGI

Este tipo de situações não é propriamente nova e o Pplware tem conhecimento que já aconteceu com outros operadores. Desta vez o alvo é a DIGI, pois de acordo com relatos no Reddit há cabos a serem cortados. Tal como refere o utilizador hhrocha000 no Reddit...

Vinham instalar hoje aqui na Maia, chegam aqui disseram que não tinham sinal no distribuidor, chamaram outros técnicos (apareceram 3 carrinhas) passado umas horas disseram que não iam conseguir fazer a instalação porque a 800mt da minha rua tinham cortado os cabos da digi... é muito triste o cartel chegar a este nível tão baixo... bem é aguardar o reparo da fibra e novo agendamento.

Já o utilizador Blhalha refere que...