Empresa de criptomoedas quer formar o seu próprio governo

Apesar de o assunto das criptomoedas ter estado na sombra durante algum tempo, desde meados do ano passado voltou a ter destaque. As moedas digitas têm aumentado significativamente o seu valor aumentar, o que provocou uma corrida por hardware para mineração destas moedas.

Mas há agora uma notícia curiosa. Uma empresa de criptomoedas, sediada em Nevada (EUA) quer formar o seu próprio governo local na sua propriedade.

Numa altura em que um Bitcoin vale quase 40 mil euros, não é de estanhar que haja cada vez mais interessados e entusiastas do mundo das criptomoedas. Há uma crescente aquisição de hardware, como potentes placas gráficas, para a mineração das moedas digitais, o que por conseguinte leva à escassez de stock deste componente.

Mas há quem queira ir ainda mais longe e pense numa outra dimensão para levar as criptomoedas a outro nível.

Empresa de criptomoedas quer formar governo local em Nevada

A empresa de criptomoedas Blockchains está sediada em Nevada e conta com mais de 27.000 hectares na zona rural norte do estado norte-americano. E agora quer que o governo estatal conceda às empresas de tecnologia o poder de formarem governos locais nas suas terras.

Jeffrey Berns, CEO da Blockchains, prevê “uma cidade onde as pessoas não compram apenas bens e serviços essenciais com moedas digitais, mas também registam toda a sua pegada online, desde declarações financeiras, registos médicos e dados pessoais, na blockchain“.

Com a possibilidade de formar governo, estas empresas teriam assim poder sobre tudo, desde escolas até à própria aplicação da lei. Em suma seriam criadas verdadeiras sociedades capitalistas focadas em torno de uma empresa.

A empresa Blockchains quer dar início à construção deste projeto até 2022 na zona rural Storey County. O objetivo é construir 15.000 casas e 3 milhões de metros quadrados de espaço comercial e industrial dentro de 75 anos.

Um governo que promova a inovação das comunidades

Segundo Berns, o governo tradicional não oferece flexibilidade suficiente para criar uma comunidade onde as pessoas possam inovar e inventar novos usos para a sua tecnologia. O CEO diz ainda que:

Deve haver um sítio nalgum lugar deste planeta onde as pessoas estejam dispostas a começar do zero e dizer: ‘Não iremos fazer as coisas desta maneira apenas porque é assim que temos feito’.

Assim, o executivo quer que Nevada altere as suas leis para permitir “zonas de inovação”, onde as empresas teriam poderes como os do governo. Poderiam então criar sistemas judiciais, impostos e construir infraestruturas enquanto tomam decisões de gestão de terras e água.

Caso os legisladores aprovem a proposta, as empresas de tecnologia com 20.000 hectares que prometam um investimento de mil milhões de dólares, poderiam criar zonas governadas por três pessoas, como comissários de condado.

Concorda com esta ideia?