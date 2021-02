Lembra-se da marca Essential? Nothing de Carl Pei parece querer ressuscitá-la

Arrancava o ano de 2017 e Andy Rubin, o “pai” do Android preparava-se para lançar uma nova marca e um novo smartphone: o Essential Phone. Este promissor smartphone de topo e de construção robusta foi, na verdade, um fracasso e tão teve direito a sucessor. Finalmente, 2020 foi o momento de anunciar o fim da empresa.

Mas será que a Essential pode ressurgir das cinzas? A empresa Nothing de Carl Pei, cofundador da OnePlus, poderá ter uma palavra a dizer.

Nothing de Carl Pei adquire marca e logo da Essential

A Essential de Andy Rubin pode ter uma segunda oportunidade no mercado da tecnologia móvel. Nothing, a nova startup do cofundador da OnePlus Carl Pei, adquiriu a marca da empresa.

Segundo é avançado pela imprensa internacional, Andy Rubin transferiu a propriedade das marcas registadas e do logótipo da Essential para a nova empresa do chinês, a em 6 de janeiro de 2021. A informação pode, aliás, ser consultada na base de dados do departamento de propriedade intelectual do Reino Unido.

A Essential também tinha na sua posse várias patentes, no entanto, não se sabe se a Nothing também as adquiriu. Não se sabe muito menos qual o objetivo desta aquisição da marca e do respetivo logo.

De “nada” a “essencial”

A Nothing foi apresentada como uma startup sediada no Reino Unido a 28 de janeiro. Carl Pei assume-se como a cara da empresa, dada a sua relevância no mundo dos negócios adquirida com a OnePlus.

Na altura não se desvendou muito do tipo de produtos que estariam a ser preparados, mas Pei já avançou que inicialmente iriam lançar um produto muito simples, auscultadores. Contudo, o grande objetivo é oferecer o ecossistema completo e integrado de produtos inteligentes.

Não será de estranhar que a Nothing venha a apostar no lançamento de um smartphone, considerando todo o conhecimento de Pei nesse mercado. Além disso, a génese da Nothing e da própria OnePlus é a mesma. Ambas as empresas viveram muito do poder dos fãs apaixonados. No entanto, o destino foi completamente diferente…

Entretanto, até ao final do mês a startup de Pei deverá dar a conhecer alguns produtos que estará a desenvolver para chegarem ao mercado na segunda metade do ano.