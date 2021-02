Os utilizadores do Windows 10 habituaram-se a ter de volta o Menu Iniciar para aceder e gerir as suas apps. Estas estão arrumadas de uma forma bem conhecida, sempre numa organização ordenada alfabeticamente, para ser mais simples de aceder.

Como nem sempre é simples ter uma noção das apps que estão instaladas e a uso, há uma forma rápida de ter esta informação. Com um simples atalho é possível ter acesso direto a todas as apps instaladas e que podem ser usadas. Descubra qual esse atalho secreto e que tanto interesse tem.

Atalho útil no seu Windows 10

Com o tempo, o Windows 10 vai recebendo mais e mais apps para serem usadas. Estas acumulam-se e rapidamente o utilizador pode perder o controlo das que tem instaladas. O Menu Iniciar dá uma ajuda única neste campo, mas nem sempre é o mais indicado.

Este elemento, que a Microsoft tem estado a mudar, mantém a estrutura que sempre lhe foi conhecida. Para além das apps mais usadas, as restantes estão organizadas alfabeticamente. Assim, não fica simples saber que apps estão instaladas no Windows 10.

Com um simples atalho, os utilizadores podem aceder a uma área que normalmente está vedada aos utilizadores. Esta não fica visível nas ferramentas normais, mas sim com o escrever de uma linha no Explorador de ficheiros.

Shell:AppsFolder

Ao colocarem a entrada acima na barra de endereço do Explorador de ficheiros, esta vai mudar e dar acesso a nova informação. Esta janela passa a apresentar a lista de todas as apps instaladas e que podem ser chamadas pelo utilizador a qualquer momento.

Estas podem ser organizadas de acordo com o que o utilizador pretender. Podem ainda mudar o tamanho dos ícones presentes e ter alguma informação adicional presente nesta janela. Estes podem ainda ser usados para criar atalhos diretos.

É desta forma simples que conseguem ter acesso à lista de todas as apps instaladas e presentes no Windows 10. Este pode ser um atalho a guardar como favorito e ter sempre disponível, para quem sabe substituir o Menu Iniciar em muitas situações.