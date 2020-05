Em casa? Ensine os mais pequenos a programar com o Scratch

Atualmente existem milhares de linguagens de programação que nos permitem desenvolver os mais diversos projetos. No entanto, uma das que mais se tem falado é o Scratch por ser uma linguagem de programação muito simples e direcionada para quem quiser entrar no mundo da programação e ajudar a desenvolver o raciocínio.

Neste ainda tempo de quarentena contra um vírus invisível, porque não ensinar programação aos mais pequeninos?

O Scratch é uma das linguagens de programação por blocos mais populares do mundo. Foi criada no MIT (Massachusetts Institute of Technology) e é sem dúvida uma das linguagens de programação ideal dar os primeiros passos na criação de aplicações, jogos, animações, etc, de uma forma muito simples e divertida.

Esta plataforma é bastante interessante para o desenvolvimento do raciocínio dos mais novos (e até dos mais adultos).

Por onde começar para usar o Scratch?

A utilização do Scratch é muito simples. Apesar de existirem alguns editores, podemos começar a programar em Scratch online. Para começarem basta que acedam aqui.

Já dentro do editor pode ver do lado esquerdo um conjunto de blocos com ações. Do lado direito existe um gato, que irá reproduzir as ações, e mais algumas opções ao nível do palco.

Para começar a usar basta que arraste os blocos com as ações pretendidas para a zona central. Através dos tutoriais disponíveis é também possível fazer um programa passo a passo.

Por exemplo, seguindo o tutorial inicial o utilizador deverá colocar um bloco para o gato andar 10 passos e dizer Olá durante 2 segundos. Reparem que podem mudar o número de passos que o gato tem de dar assim como a mensagem e o tempo em segundos. Para colocarmos o projeto em funcionamento, basta que se carregue no botão verde ou não continuamente nos blocos.

Já perceberam a lógica? É fácil não é? Agora os seguintes passos são para fazem sozinhos seguindo o tutorial que é disponibilizado na própria interface. Caso tenham alguma dúvida ou questão deixem nos comentários. Boas programações! Nos próximos tempos iremos trazer mais algumas ideias, estejam atentos.

Obrigado ao pequeno Francisco Teixeira pelas dicas!

Leia também…