Em 2042 estes 5 sites já não existem. Em 2026 são indispensáveis

Estamos em 2042. Abrir um browser e escrever o endereço de um site parece hoje um gesto quase arqueológico. A Internet continua a existir, naturalmente, mas já não a usamos como fazíamos no início do século XXI.

Hoje, basta pedir. A inteligência artificial procura, compara, compra, traduz, cria e decide por nós. Mas nem sempre foi assim.

Houve um tempo em que navegar na Internet significava realmente navegar: abrir páginas, seguir links, guardar favoritos e descobrir pequenos serviços especializados que faziam uma única coisa, mas faziam-na muito bem.

Recuemos até 2026, quando a IA já transformava a Web, mas estes cinco sites ainda mostravam como era a Internet antes de tudo mudar.

1. Internet Archive: a máquina do tempo da Internet

Se quisermos explicar a alguém de 2042 como era a Internet de 2026, provavelmente começaríamos aqui.

O Internet Archive era uma gigantesca biblioteca digital criada ainda no século XX. Dentro dela existia uma ferramenta particularmente fascinante: a Wayback Machine.

Introduzíamos o endereço de um site e podíamos viajar no tempo, consultando versões antigas dessa página.

Um site que desapareceu? Uma notícia que foi alterada? O aspeto de uma página em 2005? Um serviço que já não existia?

Havia uma boa possibilidade de a Wayback Machine se lembrar dele. Em 2025, o serviço atingiu um marco extraordinário: mil milhões de páginas Web arquivadas.

Archive.org

2. GrayHatWarfare: o Google dos ficheiros esquecidos na cloud

Houve uma altura em que encontrar ficheiros expostos em servidores cloud não exigia perguntar a uma inteligência artificial. Bastava conhecer o GrayHatWarfare.

Este peculiar motor de pesquisa indexava buckets e ficheiros publicamente acessíveis em serviços como Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, DigitalOcean e Alibaba Cloud.

Era possível pesquisar nomes de ficheiros, extensões ou palavras específicas e filtrar enormes quantidades de dados alojados na cloud.

A ferramenta tinha sobretudo interesse para investigadores de segurança, administradores e profissionais de cibersegurança, permitindo perceber até que ponto uma configuração incorreta podia deixar informação acessível publicamente.

O próprio serviço assumia como objetivo sensibilizar para o problema dos buckets abertos.

Visto do futuro, era um daqueles sites que mostravam bem como funcionava a Internet de 2026: uma ferramenta extremamente especializada, pouco conhecida pelo utilizador comum, mas extraordinariamente útil.

GrayHatWarfare

3. VeePN Online SMS: receber um SMS sem usar o nosso número

Houve uma altura em que muitos serviços online exigiam um número de telefone apenas para enviar um código de confirmação. Para quem não queria fornecer o número pessoal, existiam ferramentas como o VeePN Online SMS.

O serviço disponibilizava números de telefone virtuais públicos de vários países, permitindo receber SMS diretamente através do browser. Bastava escolher um número disponível e consultar as mensagens recebidas, sem cartão SIM, segundo telemóvel ou instalação de aplicações.

Era particularmente útil para testes, registos temporários e situações em que não queríamos divulgar o nosso número pessoal.

Visto do futuro, era mais um exemplo perfeito daquela Internet de 2026: um site simples, especializado e capaz de resolver em segundos um problema muito específico.

VeePN Online SMS

4. Temp Mail: um endereço de email que desaparecia depois de ser usado

Houve uma altura em que criar uma conta num site significava quase sempre entregar o nosso endereço de email. Para evitar spam, newsletters indesejadas ou simplesmente proteger melhor a privacidade, existiam serviços como o Temp Mail.

A ideia era muito simples: o site criava automaticamente um endereço de email temporário e descartável, pronto a receber mensagens sem ser necessário qualquer registo ou configuração.

Era particularmente útil para testes, inscrições pontuais, downloads ou serviços que exigiam confirmação por email, sem obrigar o utilizador a divulgar o seu endereço principal.

Visto do futuro, era outro ótimo exemplo da Internet de 2026: um serviço gratuito, imediato e especializado, criado para resolver um problema muito concreto em poucos segundos.

Temp Mail

5. Drive & Listen: viajar pelo mundo sem sair do browser

Houve uma altura em que era possível passear pelas ruas de Tóquio, Nova Iorque, Paris ou Istambul sem comprar um bilhete de avião. Bastava conhecer o Drive & Listen.

O conceito era tão estranho quanto interessante. Escolhíamos uma cidade e o site colocava-nos numa viagem virtual de automóvel pelas suas ruas, utilizando vídeos reais gravados durante a condução.

Para tornar tudo mais convincente, podíamos ouvir os sons do trânsito e, melhor ainda, sintonizar rádios locais enquanto percorríamos a cidade.

Era ainda possível alterar a velocidade da viagem e ativar ou desligar o ruído das ruas.

Visto do futuro, era uma daquelas pequenas maravilhas da Internet de 2026: um site gratuito, estranho e surpreendentemente imersivo que permitia viajar milhares de quilómetros sem sequer sair do sofá.

Drive & Listen

Talvez um dia a IA faça tudo isto por nós, mas até lá, a Internet continua a ser um lugar fantástico para descobrir ferramentas que fazem coisas que nem sabíamos serem possíveis.