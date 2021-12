É cliente Vodafone? Vai ter comunicações gratuitas no Natal

É verdade, já estamos quase a chegar de novo ao Natal. Apesar desta época natalícia estar a ser diferente de outros anos, os presentes irão certamente chegar.

A operadora Vodafone vai oferecer comunicações gratuitas neste Natal. Saiba qual o presente e o que tem de fazer para o receber.

Entre os dias 13 de dezembro e 1 de janeiro, a Vodafone vai voltar a oferecer comunicações gratuitas aos seus Clientes no Natal. E, tal como já vai sendo tradição desta época, os Clientes da Vodafone também vão poder presentear os seus familiares e amigos com ofertas exclusivas de serviços de comunicações.

Presente de Natal Vodafone a partir de hoje, na App My Vodafone

A seleção do presente de Natal que os Clientes escolhem para si pode ser feita, a partir de hoje, na App My Vodafone (através da opção do menu ‘Ofertas de Natal’).

Os clientes podem escolher uma das seguintes opções, para usarem entre o dia 13 e 1 de janeiro: 15GB de dados para acederem à Internet; 2.000 minutos de chamadas de voz, SMS ou MMS; 40 minutos de chamadas internacionais; 6 shakes da Yorn Shake It; entre outras ofertas.

Também através da App My Vodafone, os Clientes podem presentear os seus familiares e amigos, clientes móveis Vodafone, com um dos seguintes serviços de comunicações: 5GB de dados para acederem à Internet; 500 minutos de chamadas de voz, SMS ou MMS; 3 shakes da Yorn Shake It; entre outras ofertas.

Estes delights de Natal podem ser oferecidos até ao dia 23 de dezembro, para serem usufruídos entre os dias 23 de dezembro e 1 de janeiro.

