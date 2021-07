Desde que foi criado que o DuckDuckGo está focado na privacidade dos utilizadores e em garantir que os dados destes não são expostos. Com o seu motor de pesquisa tem conseguido garantir essa sua premissa e manter tudo anónimo.

A sua mais recente proposta foca-se agora no email e na proteção que quer dar aos utilizadores. O Email Protection quer trazer para esta forma de comunicação a mesma proteção, acabando com a recolha de dados que as grandes empresas fazem.

Uma novidade única do DuckDuckGo

Tal como acontece com a navegação na Internet, também o email consegue fornecer às grandes empresas tecnológicas informação sensível dos utilizadores. É simples obter dados sobre a forma como estes serviços são usados, sem obter qualquer consentimento.

É aqui que entra a nova proposta do DuckDuckGo, com o Email Protection. Este serviço vai receber os emails dos utilizadores numa conta @duck.com, tratando depois de os filtrar e remover todos os elementos usados para seguir os utilizadores. No final, a mensagem é enviada para a conta inicial de destino.

Privacidade e segurança de forma natural

A grande vantagem é mesmo a sua integração e transparência, podendo ser usado em qualquer conta de email. O serviço do DuckDuckGo vai apenas tratar da filtragem e limpeza dos emails, removendo tudo o que é prejudicial para o utilizador.

Claro que esta informação permanece acessível, podendo ser consultada na app do DuckDuckGo. Ai vão saber que sites e serviços iriam seguir o utilizador e que informação iria ser disponibilizada sem este ter conhecimento.

Email privado com um simples clique

Outra grande novidade do DuckDuckGo é a possibilidade de serem criados endereços provados e descartáveis. Estes vão ser associados à conta do utilizador, sem nunca revelar o email original e que é para manter privado e escondido.

Em qualquer formulário que exista nas páginas web passa a estar disponível a opção de registar o email real do utilizador ou gerar um privado. Este será criado de forma automática e sem qualquer intervenção

Uma melhoria importante deste serviço

O DuckDuckGo garante que este seu serviço vai manter os níveis de privacidade com o mesmo nível a que nos habitou. Assim, nenhuma mensagem será guardada nos servidores deste serviço e nem sequer informação sobre a mesma será mantida após ser processada.

Com 70% dos emails a terem trackers para saber quando, onde e em que dispositivos as mensagens foram abertas, esta é uma novidade bem-vinda. O DuckDuckGo vai agora iniciar testes com esta novidade, para depois a abrir a todos os utilizadores que se querem manter mais protegidos e anónimos, mesmo no email.