Vendas das consolas Xbox superam a PlayStation em 200 milhões de dólares nos EUA

Não há dúvidas de que o mercado das consolas de videojogos está bem apetrechado de vários modelos poderosos. No entanto, grande parte dos olhares dos gamers estão postos nos equipamentos Xbox e PlayStation.

De acordo com as mais recentes informações, as vendas das consolas Xbox superaram as da PlayStation em 200 milhões de dólares nos Estados Unidos.

Xbox supera a PlayStation em vendas nos EUA

Segundo os dados agora revelados por um analista de mercado do NPD Group, a Xbox conseguiu alcançar um novo recorde de vendas de hardware, ou seja, consolas de videojogos. As informações respeitam ao mês de junho nos EUA e indicam que as vendas de consolas da Microsoft superaram as da PlayStation em 200 milhões de dólares, cerca de 170 milhões de euros.

De acordo com os números concretos, a Xbox arrecadou um total de 401 milhões de dólares (~340 milhões de euros) em junho de 2021. Este valor representa então um crescimento ano a ano na receita de 112%.

Mas a quantidade de vendas das consolas da Microsoft também conquistaram um outro recorde, que foi a receita conseguida em 2011 pela divisão de jogos da empresa. E, como seria de esperar, esta conquista foi impulsionada significativamente pelos novos equipamentos Xbox Series X e Series S.

No entanto, enquanto que a Xbox rendeu 401 milhões de dólares à Microsoft, por sua vez, a PlayStation conseguiu arrecadar ‘apenas’ 207 milhões de dólares (~175 milhões de euros) para os cofres da Sony. Ou seja, as consolas norte-americanas conseguiram quase o dobro da receita comparativamente aos equipamentos japoneses. Para além disso, o valor conseguido pela PlayStation nesse período representou uma redução de 1% em relação ao mesmo período de 2020.

Estes resultados certamente não eram esperados para grande parte dos consumidores e da própria indústria. No entanto também temos que ter em atenção que o mercado de hardware atravessa uma crise acentuada de escassez de componentes. Como tal, muitos equipamentos não são vendidos exatamente porque não existem nas prateleiras.