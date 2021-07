Com as vendas de smartphones a recuperar de forma acelerada, as marcas começam a apontar as suas armas ao topo da tabela de vendas deste mercado. Esta é ocupada pela Samsung, mas o segundo lugar tem estado a oscilar no passado recente.

Depois de vermos a Xiaomi a marcar uma posição única, é agora a vez da OPPO conseguir bater a Apple e conseguir assumir a segunda posição. Este momento aconteceu em maio de 2021 e foi conseguido graças à ajuda de duas outras marcas, a realme e a OnePlus.

A OPPO tem conseguido crescer de forma acelerada em mercados onde até há pouco tempo não tinha ainda uma presença forte. A sua invasão da Europa parece estar a resultar, não apenas com a sua marca mãe, mas também com as sub-marcas como a realme e a OnePlus.

Com uma aproximação cada vez maior entre estas, como se tem visto, as 3 marcas já se apresentam quase como uma única. É precisamente este aglomerado que agora conseguiu um feito para a marca. Conseguiu assumir o segundo lugar no mercado dos smartphones.

O que a Counterpoint Research revelou foi este novo cenário, em que a Apple volta a ser colocada numa posição que não lhe é natural. Os 15% de quota de mercado que conseguiu não foram suficientes para bater a soma das 3 marcas que compõem a OPPO.

A soma dos valores que esta marca e as suas sub-marcas conseguiu atingiu os 16%. Assim, temos os 10% que a OPPO conseguiu, os 5% da realme e 1% que foi assumido pela OnePlus. Este valor foi conseguido em maio de 2021 e poderá manter-se assim.

Este cenário é já conhecido do passado, onde a Huawei conseguiu passar a Apple e assumir a segundo posição do mercado, com a ajuda da Honor. A grande diferença no caso da OPPO é que tem acesso a um mercado onde a Huawei não tinha expressão. Falamos dos EUA, onde a OnePlus tem conseguido bons resultados.

Parte destes valores devem-se a um abrandamento das vendas da Apple, provavelmente fruto da proximidade do lançamento do novo iPhone. Ainda assim, é um excelente resultado para a OPPO, que consegue chamar a si esta posição de destaque, com a ajuda da realme e ada OnePlus.