A guerra nos serviços de streaming está ao rubro, com a Disney+ e a Netflix a querem ganhar novos utilizadores. Os planos para isso estão conhecidos e não diferem muito entre si, o que traz ainda mais confusão a este meio.

Com a proposta da Netflix a ser já conhecida, é agora hora de se saber mais da concorrência. Novas informações surgiram do lado do Disney+, com uma parte importante. Já se sabe o que se perde ao subscrever o plano com publicidade.

O mundo do streaming está ao rubro

Há uma mudança grande a caminho dos serviços de streaming. Depois de tempos complicados e que levaram à perda de utilizadores e outros problemas, a decisão foi tomada. A solução parece ser comum e passa por ter um plano mais barato assente na apresentação de publicidade.

Se na Netflix este é já bem conhecido e chega em breve, no caso da Disney+ está a demorar mais a ser conhecido. Sabe-se que irá custar (nos EUA) 7,99 dólares, um valor ligeiramente mais baixo que os 10,99 dólares que o plano superior irá custar.

Conhecem-se os planos do Disney+

Sabe-se ainda que será suportado por publicidade, mas não o que irá perder, como se viu na proposta concorrente. Se no caso da Netflix o que é oferecido é muito inferior, isso não parece que vá acontecer na proposta da Disney+.

Disney+ Basic (ad-supported tier) tidbit: "Groupwatch and Shareplay unavailable for accounts on the ads tier.” pic.twitter.com/KuTeJiCEtn — Steve Moser (@SteveMoser) October 24, 2022

O que agora foi revelado mostra que apenas duas funcionalidades não vão ser disponibilizadas. Falamos do GroupWatch e do SharePlay, funcionalidades dedicadas à partilha e à visualização em conjunto destes conteúdos disponibilizados.

Concorrência do Netflix no plano de publicidade

Tendo esta informação encontrada no código do Disney+, ainda não existe uma confirmação se será a única perda ou se haverá mais alteração nas funcionalidades ou nos conteúdos. De qualquer forma, esta perda faz sentido, visto ser para ver conteúdos em conjunto e a publicidade iria interromper esta visualização.

Já falta pouco para os planos totais do Disney+ serem conhecidos. A empresa quer abrir este novo plano com publicidade já no dia 8 de dezembro e nessa altura vão ser conhecidas todas as mudanças e como se vão comparar à Netflix e ao que também vai oferecer.