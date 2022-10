WhatsApp: Não consegue enviar mensagens? Não é o único

Já tentou enviar uma mensagem de bom dia à família, ao grupo de amigos ou de trabalho, através do WhatsApp e a mensagem não foi entregue?

Não é o único. O serviço está a apresentar problemas esta manhã.

Sem nenhuma explicação por parte da Meta ou da equipa do WhatsApp, desde as 7h da manhã que começaram a ser reportadas falhas no serviço. Basicamente, o serviço não está a enviar mensagens, não sendo feita ligação à Internet.

São inúmeros os casos reportados tanto no serviço Downdetctor como nas várias redes sociais e, no Pplware, também já confirmámos o problema.

Na aplicação, as mensagens não são sequer enviadas e nas tentativas de ligação do serviço no computador é dada a indicação de que está a estabelecer ligação ao WhatsApp, mas sem sucesso.

Atualização [09:53]: A ligação ao PC já está estabelecida e algumas mensagens já são enviadas e entregues.

[em atualização]