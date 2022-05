Discussão entre Elon Musk e o CEO do Twitter acabou com resposta única (💩)

Não tem sido fácil acompanhar Elon Musk e todas as suas intervenções polémicas no Twitter. A cada dia que passa surgem novas intervenções únicas e que mostram o seu empenho em conseguir puxar a si esta rede social, com todos os problemas que tem.

Depois de se ter batido com Jack Dorsey, desta vez Elon Musk resolveu comentar uma série de publicações do atual CEO do Twitter. A resposta foi simples, direta e expressou bem a sua opinião. A questão é que se limitou a um emoji e não foi o mais apropriado para uma figura do seu estatuto.

Uma das últimas preocupações para Elon Musk é o número de contas falsas e de bots que estão no Twitter. Antes de os conseguir eliminar de forma permanente, quer sabre de forma clara quantos são e de que forma estão a ter impacto nesta rede social.

Ao indicar que estava a criar uma equipa para fazer esta avaliação, Elon Musk foi brindado por uma série de respostas do atual CEO do Twitter, Parag Agrawal. Estas tentavam mostrar que estes bots existem, mas que estão longe de ter o impacto esperado e que são menos de 5% do total de utilizadores.

— Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

Revelou que estas contas são avaliadas de forma dupla, usando não apenas os sistemas automatizados, mas dependendo também de validações humanas. Além disso, fazem uso de muita informação adicional e associada à conta para detetar estes bots

O que não se esperava era que Elon Musk respondesse um conhecido emoji, o chamado poop emoji (💩). Mesmo para quem não o conhece, a sua apresentação deixa claras as intenções de Elon Musk para com o CEO do Twitter e as suas afirmações.

So how do advertisers know what they’re getting for their money? This is fundamental to the financial health of Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

O responsável da Tesla acabou depois por dar uma segunda resposta, quase em jeito de fazer passar despercebido o emoji. Questionou como seria possível a quem publicita no Twitter saber o retorno que tem com todas estas contas falsas.

Mais uma vez fica claro que Elon Musk responde a qualquer questão de forma quase aleatória. Mais do que o que foi respondido, está em causa o significado dessa mesma resposta. E desta vez foi longe demais, como tem vindo a ser hábito.