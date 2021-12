Digital Brain: Plataforma onde pode ver milhares de cérebros digitalizados

A tecnologia está hoje presente em muitas áreas e é uma forte aliada da ciência. O Pplware conheceu recentemente, na Polónia, um projeto fantástico na área da medicina que hoje apresentamos. Chama-se “Digital Brain”, é uma plataforma polaca, que consiste na digitalização dos recursos do Instituto de Psiquiatria e Neurologia, recolhidos há mais de meio século, estando estes disponíveis através de uma simples plataforma digital.

O objetivo desta plataforma é disponibilizar a toda a comunidade, cérebros digitalizados, onde é possível saber muitos detalhes.

Plataforma Digital Brain disponibiliza também informação médica

Para atender às necessidades de toda a comunidade, em especial à científica e médica foi lançado um projeto denominado Digital Brain. Com recurso a soluções modernas tecnológicas e de TI, foi criada uma ferramenta que permite o acesso aberto aos recursos do “Cérebro Digital” de qualquer parte do mundo.

O projeto é cofinanciado pela União Europeia.

Os recursos do Instituto de Psiquiatria e Neurologia incluem uma coleção enorme e única de cérebros do Departamento de Neuropatologia, incluindo material obtido em1952 até os dias atuais, e é usado por sucessivas gerações de neuropatologistas.

O registo de fragmentos cerebrais foi iniciado por um notável neuropatologista polonês, o prof. Ewa Osetowska.

A coleção inclui uma coleção de fragmentos de cérebro fixados numa solução tamponada de formalina, blocos de parafina, preparações histológicas e imunohistoquímicas (técnica que alia a morfologia com reações antígeno-anticorpo marcadas com um cromógeno) e documentação médica.

O objetivo principal dos autores do projeto era criar uma base de dados digital do material de arquivo recolhido do Departamento de Neuropatologia do Instituto de Psiquiatria e Neurologia.

Graças à plataforma Digital Brain, cientistas de várias especialidades, médicos, psicólogos, estudantes, jornalistas científicos populares, assim como todos os interessados ​​em neurociências têm fácil acesso a material científico e didático.

O projeto foi executado por 17 colaboradores e grande parte do Departamento de Administração do Instituto de Psiquiatria e Neurologia.

Segundo as informações mais recentes, esta plataforma tem cerca de 3,63 TB de informação - ver mais aqui.

Digital Brain