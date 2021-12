Intel mostra alguns gameplays com as suas placas gráficas Arc Alchemist

A Intel é uma das maiores e mais antigas empresas de tecnologia do mundo. Com mais de 50 anos de existência, esta é uma marca conhecida especialmente pelos seus processadores, que continuam a ser os mais populares do mercado para a grande parte das máquinas, seja portáteis seja desktops.

Mas a empresa norte-americana também está focada no segmento das placas gráficas. E agora revelou alguns gameplays capturados com as suas novas GPUs Arc Alchemist.

Intel mostra gameplays com as GPUs Arc Alchemist

Algumas informações anteriormente reveladas permitem-nos ter uma ideia mais real daquilo que a Intel estará a preparar no que respeita aos seus produtos do segmento dos chips gráficos.

As Arc Alchemist, como são designadas, são então as GPUs da empresa de Pat Gelsinger com foco nos jogos que devem chegar em breve e prometem complicar a vida às marcas concorrentes deste segmento, como a Nvidia e a AMD.

Mas agora, durante o evento Game Awards 2021, a Intel falou um pouco sobre as suas placas gráficas Arc Alchemist. Segundo a empresa, o mercado irá poder ver os seus gráficos já durante o primeiro trimestre do próximo ano de 2022. Mas mais do que as palavras, a melhor forma de mostrar o poder destes novos chips, enquanto não chegam efetivamente às mãos dos consumidores, é dar exemplos concretos. Assim, a Intel revelou alguns gameplays com as suas GPUs Arc Alchemist.

Veja o vídeo:

Para já, esta é a forma mais próxima do real que temos atualmente de verificar o que a Intel estará a preparar para os jogadores.

Mas, claro, ainda faltará algum tempo até que possamos comprovar o desempenho destas placas gráficas, assim para que comecem a surgir os primeiros benchmarks oficiais. E depois destes chips chegarem ao mercado é que iremos então verificar o interesse dos consumidores.

Está a pensar comprar a placa gráfica Intel Arc Alchemist?