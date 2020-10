Dia internacional do Idoso! Já pediu a pulseira localizadora da PSP?

Hoje é dia internacional da pessoa idosa! No âmbito da sua missão e de acordo com a visão existente, a PSP identificou a necessidade de garantir a segurança de adultos que, pelas mais variadas razões, podem sofrer alguma desorientação na via pública, no sentido de colmatar essa vulnerabilidade.

O programa “Estou Aqui Adultos” foi pensado para proteger e dar apoio a quaisquer adultos que possam vir a ser encontrados na via pública em estado de especial vulnerabilidade, permitindo a sua correta identificação e o contacto célere com um familiar.

A Polícia de Segurança Pública tem por missão constitucional e legal defender a legalidade democrática e garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos, garantindo designadamente as condições de segurança que permitam o exercício dos direitos e liberdades e o respeito pelas garantias dos cidadãos, bem como garantir a ordem e a tranquilidade públicas e a segurança e a proteção das pessoas e bens.

O primeiro contacto é muitas vezes crítico e a urgência com que a pessoa é identificada, pode fazer toda a diferença, sendo dever da Polícia procurar todas as alternativas para que esse processo seja rápido, simples e seguro.

Como funciona a pulseira localizadora?

Sempre que alguém for encontrado perdido, bastará ligar para o número de emergência ou para uma esquadra da PSP, fornecer o código alfanumérico gravado na pulseira e de imediato será acionado um carro-patrulha e a família alertada. A pulseira tem dois anos de “vida útil”, devendo ser renovada na base de dados findo esse período.

A pulseira é gratuita, pessoal e intransmissível. Para adquirir uma pulseira deverá fazer o registo prévio e, em seguida, deslocar-se à esquadra escolhida para levantar e ativar a mesma.

A pulseira “Estou Aqui Adultos” foi desenvolvida com elevados padrões de qualidade para permitir que seja utilizada nas mais variadas condições e o tecido utilizado está preparado para aguentar até 12 meses sem perder a qualidade.

A pulseira foi concebida com matéria prima zamak e o acabamento foi garantido com cobre e banho de níquel. A gravação da inscrição “Call/Liga 112” foi feita em baixo relevo e o código alfanumérico foi gravado a laser.

Eu Estou aqui Adultos