Cuidado com o que faz no Disney+. Nova regra pode suspender a sua conta

O Disney+ decidiu atualizar os seus termos de utilização com alterações profundas que prometem apanhar muitos utilizadores desprevenidos. A plataforma de streaming colocou um travão definitivo em vários comportamentos. Deixa claro que o incumprimento das regras pode ditar o cancelamento imediato de qualquer conta.

Esta revisão contratual incide com particular força sobre quem subscreve os planos de preço mais reduzido com suporte a publicidade. A empresa estabelece agora expressamente a proibição de qualquer método, ferramenta ou extensão desenhada para bloquear a exibição de anúncios durante as transmissões.

O cerco aos bloqueadores de publicidade no Disney+

A gigante do entretenimento não se limita a deixar avisos formais aos clientes que tentam contornar os intervalos comerciais. Sempre que detetar a presença de ferramentas de bloqueio de anúncios, o serviço reserva-se o direito de suspender a reprodução de conteúdos em tempo real. Isto até que a publicidade volte a ser carregada sem interferências externas.

Para além do corte pontual na transmissão de séries e filmes, as consequências contratuais podem atingir patamares bem mais gravosos para os assinantes. O Disney+ ganha a prerrogativa legal de suspender ou cancelar o acesso do cliente,. Podem ainda forçar a transição unilateral da conta para um plano comercial equivalente e mais dispendioso.

Partilha de contas e uso de VPN na mira da plataforma

As restrições estendem-se com rigor redobrado à partilha de acessos fora da residência principal do titular do contrato. O conceito de agregado doméstico mantém-se limitado aos equipamentos associados ao domicílio principal, reservando a empresa a capacidade de analisar os padrões de acesso e desativar perfis que fujam a este ecossistema familiar.

O recurso a redes privadas virtuais para camuflar a localização geográfica também passa a figurar na lista de infrações severas. A utilização de VPN para aceder a catálogos exclusivos de outros países colide diretamente com os direitos territoriais de transmissão, sendo agora motivo suficiente para verificação e bloqueio técnico da ligação.

A atualização das regras abrange igualmente as políticas de cobrança e pagamentos geridos por intermediários, salvaguardando o período legal de cancelamento de catorze dias. Com estas exigências, o Disney+ fecha todas as brechas técnicas e deixa um aviso claro a quem procura fintar as obrigações do plano contratado.