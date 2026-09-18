Más notícias! Gasóleo e gasolina sobem bastante a partir de segunda-feira
Os preços dos combustíveis deverão voltar a subir de forma significativa na próxima semana. As previsões apontam para uma nova subida tanto no gasóleo como na gasolina, levando o preço médio do gasóleo para perto dos 2,25 euros por litro.
Depois das fortes subidas registadas nas últimas semanas, os automobilistas deverão preparar-se para mais um aumento a partir de segunda-feira, 21 de setembro.
Gasóleo pode subir 8,5 cêntimos por litro! Gasolina 6,5 cêntimos
De acordo com a previsão divulgada pelo Contas-Poupança, o gasóleo deverá aumentar cerca de 8,5 cêntimos por litro na próxima semana. Se a previsão se confirmar, o preço médio deverá aproximar-se dos 2,242 euros por litro.
Na gasolina, a subida prevista é também significativa, embora ligeiramente inferior. O preço deverá aumentar cerca de 6,5 cêntimos por litro, colocando o preço médio nos 2,134 euros por litro.
São valores médios, pelo que o preço efetivamente pago pelos consumidores continuará a variar entre postos e de acordo com os descontos e campanhas aplicados.
Encher o depósito vai ficar ainda mais caro
Para um automóvel com um depósito de 50 litros, a diferença torna-se bastante evidente.
Com um preço médio de 2,242 euros por litro, encher um depósito de 50 litros de gasóleo poderá custar cerca de 112 euros.
No caso da gasolina, aos preços previstos, o mesmo depósito representará aproximadamente 106,70 euros.
Ou seja, uma simples ida à bomba para atestar o automóvel poderá representar mais de uma centena de euros.
O meu model 3 gasta 0 e continua a gastar zero. Que bom ! Ainda usam gasolina?? LOOOL
Deixa de ser casmurro, infelizmente em Portugal não há assim tanta facilidade na compra de carros elétricos bem como a facilidade de carregar em cassa….
Vivo num apartamento e consigo ter 2 carros a carregar apartir de casa, mas por exemplo os meus pais não têm possibilidades de trocar de carro para um elétrico..
Há bem mais que carros a combustão, já que ficam mais baratos.
A maioria tem garagem/lugar de garagem e podem carregar com relativa facilidade.
Tens uma boa parte que não, mas isso será resolvido com postos públicos, que já funciona para muitos.
Quem não quer arranja desculpas, quem quer arranja soluções…
Meu caro homónimo, lê o meu comentário abaixo e diz-me que soluções é que arranjavas para as centenas de milhares de pessoas que vivem em domitórios ao redor das cidades. Tomara muitos deles não terem de viver onde vivem, quanto mais o resto.
Milhares de pessoas não tinham casa de banho dentro de casa nos anos 60… como é que resolveste essa questão?
Estas a assumir que o carregamento automóvel é um problema que nunca pode ser resolvido, ou neste caso, estas a arranjar desculpas…
“maioria tem garagem/lugar”
Não sei onde é que vives, mas vai lá dar uma volta pelos autênticos prédios dormitórios à volta das cidades e diz-me quantos deles é que têm garagens. E mesmo nas cidades. As pessoas conseguirem um lugar relayivamente perto do prédio onde vivem já é uma sorte, quanto mais terem garagem.
Vai lá convencer essas pessoas a trocarem um carro a combustão por um elétrico.
A maior parte do pessoal pro-VE que por aqui comenta parece que vive numa bolha. Nada tenho nada contra os VE, mas abram os olhos para a realidade da vida das pessoas.
E dentro das cidades tbm não. Para observar, basta dar uma volta pelas 7 colinas de Lisboa.
Não consegue contar as garagens porque elas não se vêem, já reparou que os carros que estiverem na rua não estão na garagem ?
A maior parte do pessoal pro-ICE que por aqui comenta parece que vive numa bolha. Nada tenho nada contra os ICE, mas abram os olhos para a realidade da vida das pessoas
Dentro das cidades também não ? Quem vive fora das cidades não tem garagem ou lugar de estacionamento ?
Simples, existe uma coisa chamada censos que dá métricas sobre isso, e a realidade é que mais de 50% dos portugueses têm pelo menos 1 lugar de garagem. Sim em Lisboa é mais baixo e ronda os 30/35% e no interior e pequenas localidades chega a estar nos 80%.
Mas é precisamente em Lisboa que faz sentido haver redes publicas elevadas, pois há massa suficiente para retorno.
Logo é uma não questão, podes queixar do tempo de carga e expansão da rede, mas isso é diferente, para não falar que o EV típico atual faz 300km em cidade, o condutor típico em cidade não faz mais de 30km dia, logo o EV típico faz uma semana tipica de uso com folga, isto significa que na ida semanal as compras ou outra atividade facilmente repõe a bateria do carro.
É a opção mais confortável? claro que não, mas viável, alias conheço malta com carros de empresa que é o que fazem, ou de prepósito ou quando vão a algum lado metem a carga.
Logo dizer que vive num apartamento sem garagem então não pode ter EV é errado, aceito que diga que muda as contas e a rentabilidade do mesmo, isso é obvio, embora com algumas opções novas a preços simpáticos é a opção obvia na mesma.
Estimado colega Luís Maia, o seu comentário revelou-se de uma lucidez notável. Confesso ter ficado genuinamente intrigado com a mecânica do seu veículo elétrico, que parece operar num admirável regime de isenção total de custos energéticos. Seria de um inestimável valor para todos nós que pudesse partilhar os pormenores dessa tecnologia tão revolucionária, aparentemente capaz de contornar até mesmo a fatura da eletricidade.
Aproveito a oportunidade para lhe propor uma breve reflexão: num cenário idílico em que a totalidade da frota automóvel portuguesa transitasse para a via elétrica, como perspetiva a reorganização fiscal? Considerando o reconhecido rigor com que o nosso Estado previne a perda de receitas, decerto partilhará da visão otimista de que o erário público abdicaria graciosamente dos atuais impostos, sem sentir qualquer necessidade de criar novas taxas sobre os carregamentos para compensar os cofres públicos.
Sabes que carregar o carro na empresa custa zero? Supermercados como o lidl, em casa teres paineis solares? Pago 0 de gasolina ha 8 anos , os patos que se queixem dos aumentos. A minha moradia é autosuficiente, produzo toda a eletricidade que consumo
Estimado colega Luís Maia,
É com genuína satisfação que constato o seu assinalável sucesso pessoal, nomeadamente o facto de poder desfrutar de uma moradia com capacidade para albergar tamanha infraestrutura. É, de facto, fascinante a sua teoria do “custo zero”, que só se torna possível através da amável omissão dos largos milhares de euros investidos na aquisição e instalação de todo esse equipamento. É uma perspetiva financeira deveras inovadora: ignora-se por completo o investimento inicial e, como por magia, declara-se que tudo o resto sai de borla.
Aplaudo igualmente a resiliência dos seus painéis solares que, ao contrário dos vulgares equipamentos do comum dos mortais, parecem estar isentos de qualquer necessidade de manutenção ou substituição de componentes ao longo dos anos. Perante esta realidade idílica, sou forçado a concluir que, ou a matemática da restante população é muito estranha, ou o meu caro colega é, na verdade, surpreendentemente mau a fazer contas.
Relativamente ao admirável modelo de carregamento na empresa, é excelente que possa usufruir dessa generosa benesse. Convém apenas recordar que a eletricidade não brota espontaneamente das tomadas, ela representa um custo real para a entidade patronal. Pode ser “zero” para o Luís, mas o contador da empresa certamente discordará dessa poética noção de gratuitidade. Já no que toca à sua referência a supermercados como o Lidl, receio que a sua informação tenha ficado perdida num passado distante. Sugiro uma visita recente, pois descobrirá que o carregamento nesses estabelecimentos deixou de ser um ato de caridade há já bastante tempo, sendo agora devidamente cobrado.
Por fim, lamento profundamente que sinta a necessidade de classificar os seus concidadãos como “patos”. Até ao momento, o nosso diálogo pautou-se pelo respeito e ninguém lhe dirigiu qualquer insulto, até porque nenhum de nós é intrinsecamente superior aos demais. Imagino que o estimado Luís, com a sua natural sensibilidade, também não apreciaria minimamente se alguém, num lapso de educação, o apelidasse de “cromo com a mania que tem o rei na barriga”. Sugiro, pois, que mantenhamos a elevação e a bonomia que tão bem nos caracterizam.
“Aplaudo igualmente a resiliência dos seus painéis solares que, ao contrário dos vulgares equipamentos do comum dos mortais, parecem estar isentos de qualquer necessidade de manutenção ou substituição de componentes ao longo dos anos.”
Desde 2022, nunca limpei os meus ou deram qualquer tipo de problema. Manutenção 0 assim como os de familiares.
Que manutenção e despesas que está a falar?
@Realista “Desde 2022, nunca limpei os meus ou deram qualquer tipo de problema. Manutenção 0 assim como os de familiares.
Que manutenção e despesas que está a falar?”
Baseada na exaustiva observação do seu próprio telhado ao longo do vastíssimo e quase jurássico período de quatro anos, que recebo a sua triunfal constatação. O facto de ter optado por não limpar os seus painéis desde 2022 revela uma audácia admirável. Contudo, movido puramente por um excesso de zelo pedagógico para garantir que o seu prodigioso intelecto não tropeça inadvertidamente na física elementar, sinto-me na obrigação de apontar um minúsculo e adorável pormenor que escapou à sua habitual genialidade. Explico-lhe, com o maior dos cuidados, que a subtil diferença entre “optar por não limpar” e “não ter custos” reside na implacável acumulação de poeiras, pólen e detritos que cria uma película opaca, reduzindo progressivamente a captação fotovoltaica; o estimado colega não eliminou a manutenção, está apenas a pagá-la de forma invisível através de uma perda silenciosa e contínua de produção de energia, camuflando brilhantemente o custo na sua própria ineficiência.
Adicionalmente, e abordando este conceito de eletrónica apenas por descargo de consciência para que o seu raciocínio não seja achincalhado por mentes mais céticas, convém relembrar que o seu imaculado sistema depende de um abnegado componente chamado inversor, cuja esperança de vida gravita universalmente em torno de uma escassa década. O facto de esta dispendiosa peça não ter colapsado espontaneamente durante a sua tenra infância de quatro anos é um fenómeno tão espantoso quanto um pneu novo não furar na primeira viagem ao supermercado, servindo apenas para provar que um encargo financeiro diferido no tempo não equivale, por artes mágicas, a um custo nulo. Termino genuinamente comovido perante a sua inabalável e romântica crença de que as leis da entropia e da degradação dos materiais fizeram o amável favor de se suspenderem em exclusivo sobre a sua moradia, e espero que esta enternecedora ilusão de vida eterna dos equipamentos eletrónicos o continue a confortar por muitos e luminosos anos!
Não entendi. Podes escrever sem usares IA?
É com genuína admiração que contemplo este magnífico monumento à pirotecnia verbal, embora deva confessar que a mensagem concreta se tenha dissolvido por completo no meio de tanto floreado sintático.
Pergunto-me, pois, com ingénua curiosidade: seria o estimado colega capaz de articular um raciocínio saído da sua própria e modesta lavra humana, dispensando, ainda que por breves instantes, os préstimos desse dócil algoritmo de inteligência artificial que tão zelosamente parece redigir por si?
@Realista infelizmente não tenho capacidade de escrever.
Por tópicos porque estou a apreciar o debate de ideias:
– 4 anos é pouco tempo.
– Optares por não realizar limpeza ou não teres problemas não é sinónimo de não existir manutenção. Estás no teu direito de a ignorares se assim o desejares.
– As peças como inversores possuem um tempo de vida, eventualmente vais ter de os substituir.
Aproveito e deixa-me sublinhar que aprecio os teus comentários e a tua participação.
excelente Era Porreiro!
Os painéis com baterias saem a 0,31€ o kWh. Isto tudo a correr bem, pq ás x’s pode correr mal.
0,31€ o kWh, Grandes contas que vão por ai. Mais uma pessoa que nunca viu painéis a partilhar a sua experiencia
Simples, instala uns painéis solares, uma bateria e pronto, óbvio que tem uns anos que está a recuperar o investimento e depois sai a custo zero.
Antes de passarmos para essa parte da reorganização fiscal, necessitamos de saber onde são usados a totalidade dos impostos, começando nas taxas de carbono e juros do dinheiro e o que enviamos para fora devido à importação de combustíveis.
Mas ainda bem que diz isso, assim já vemos que considera que a frota irá ser 100% eléctrica.
Caro JL,
É com imensa satisfação que constato a sua chegada a esta troca de ideias. Afinal, convenhamos que uma publicação a debater os méritos dos veículos elétricos face aos de combustão jamais poderia ser considerada normal, ou sequer completa, sem a sua habitual e inestimável presença.
Agradeço, de forma muito sincera, o tempo que investiu a ler o meu comentário. No entanto, e apenas para garantir que estamos perfeitamente sintonizados no raciocínio, sinto que devo sublinhar uma pequena nuance da minha intervenção anterior. Quando mencionei a hipótese de a totalidade da frota automóvel passar a ser elétrica, fiz questão de enquadrar essa possibilidade num “cenário idílico”.
Como o caro JL certamente compreenderá, mas permitindo-me a ousadia de clarificar apenas para benefício de um entendimento perfeito e para que a sua interpretação não seja injustamente mal compreendida por terceiros, a palavra “idílico” refere-se a algo puramente imaginário, fantasioso e perfeito. É um conceito que habita exclusivamente no campo da utopia e dos sonhos.
Relativamente à sua brilhante explicação sobre a instalação de painéis solares e baterias, é deveras reconfortante confirmar que, após os largos anos necessários para amortizar esse modesto investimento inicial, a energia passa, por fim, a desfrutar desse mágico “custo zero”. É uma perspetiva contabilística verdadeiramente fascinante.
Quanto à sua louvável sugestão de rastrear ao cêntimo o destino dos impostos estatais, das taxas de carbono e dos juros antes de debatermos a fiscalidade futura, parece-me uma tarefa fantástica. Deixo esse hercúleo trabalho de investigação entregue ao seu notável espírito analítico, e, por favor, agradeço que partilhe o resultado do mesmo.
Caro Era Porreiro,
“É com imensa satisfação que constato a sua chegada a esta troca de ideias. Afinal, convenhamos que uma publicação a debater os méritos dos veículos elétricos face aos de combustão jamais poderia ser considerada normal, ou sequer completa, sem a sua habitual e inestimável presença.”
Começa logo mal, a publicação não é para debater nada disso, mas sim os aumentos dos combustíveis.
Então também estamos aqui a ver a sua inestimável presença.
Se considera essa hipótese é porque admite que ela veio para ficar, senão nem vinha essa conversa, ou também é daqueles que quando vai comprar um carro considera a hipótese de um cenário idílico de todos comprarem igual a si ?
Ah as suas considerações são apenas fantasiosas, imaginárias e utópicas, ok.
Como sabe que foram largos anos ? quanto levaram os seus ? os meus foi apenas 4.5 anos.
Exato, é fascinante.
Não é tarefa fantástica para quem sabe ler, basta consultar o orçamento de estado.
Entendi, portanto não sabe, mas manda para o ar que é bem mais simples, e agora espera que os outros lhe mostrem que está errado. Boa.
@JL
Estimado e sempre atento JL, é com o mais genuíno encanto e uma profunda reverência que me debruço sobre as suas amáveis clarificações, agradecendo a sua zelosa orientação editorial ao recordar-nos o tema do artigo, ainda que a nossa incursão pela eletrificação tenha nascido, de forma muito orgânica, do meu puro fascínio perante a sua prévia e gloriosa exibição de um veículo de “custo zero”. Para garantir que as nossas mentes permanecem em perfeita e harmoniosa sintonia, permita-me clarificar um minúsculo pormenor epistemológico que decerto lhe escapou num momento de adorável distração: ao propor um cenário “idílico” de adoção elétrica total, pretendia unicamente convidar o seu brilhante intelecto para um exercício teórico sobre sustentabilidade fiscal. Como a economia elementar nos ensina, extrapolar um cenário ao seu limite matemático serve apenas para testar a robustez de um modelo de impostos, não significando de todo que tal utopia se vá concretizar na prática. No que toca à sua notável proeza de amortizar painéis solares e baterias em meros quatro anos e meio, curvo-me perante a sua romântica contabilidade. Contudo, e apenas por inegociável rigor, convém recordar que a química das baterias de iões de lítio dita uma degradação inexorável da capacidade de armazenamento a cada ciclo de carga, e que os inversores solares possuem uma esperança média de vida universalmente tabelada entre os 10 e os 15 anos. Logo, o estimado colega não atingiu o nirvana do “custo zero”, está meramente a usufruir de um hiato de carência antes da inevitável substituição de equipamentos, camuflando a depreciação diária com um otimismo verdadeiramente invejável.
Termino reiterando que sou, de facto, um dos seus maiores e mais devotos fãs. Jamais pretenderia beliscar a sua colossal autoestima com a frieza gélida dos factos. Afinal, convém nunca esquecer que este nosso salutar, cortês e inofensivo debate de ideias é um verdadeiro privilégio.
Mais uma que não fui capaz de ler.
Deve ter o carro à carga e sendo assim tem muito tempo. Looool
O UK vai já aplicar uma taxa de aprox 2,5€ por cada 100 kms, a França prepara-se para seguir as pisadas. Dali aqui é um pulinho.
Comes o carro? se a gasolina aumenta, aumenta em tudo… alimentação…
Se compras no supermercado sim, se compras de produtores vizinhos carne e vegetais nao. Sabias?? A gente da cidade nao tem neuronios
Não me digas que os teus produtores locais não levam com o aumento de combustíveis com a produção de carne e vegetais? Já têm tratores elétricos? Ou achas que a produção deles é dar uma mija na terra e cresce lá uma cenoura. E o transporte de animais? Caem do ar?
Bom para ti, que tens possibilidade de ter um elétrico. Agora ser fanfarrão em relação a isso… noção e vergonha na cara precisa-se. E tem vergonha de dizeres que és do campo. Com essa atitude levavas era com uma sachola.
Parece que são menos fanfarrões que aqueles que andam sempre aqui a idolatrar os a combustão.
O gajo vai mas é à chinchada e rouba electridade do poste.
Com carro Electrico só és afectado por esses aumentos. Carro a combustão és afectado por esses aumentos + os aumento sempre que abasteces.
Provavelmente ainda é vantajoso.
Agora se quiseres poupar em tudo e não só em algumas coisas então sim é indiferente. Já que vai aumentar 1 despesa que aumentem todas.
Exato, daí ele ser um dos que não está a contribuir para esse aumento.
Mas daqui a pouco vais ir com o teu model 3 gastar bem mais $$ no supermercado ou a comprar pão, ou ate a carregares o carro.
Esta subida de preços vai afetar toda a gente, não e só os particulares que usam combustíveis.
Podes te preparar para uma boa inflação nos próximos tempos.
Este pessoal que fica contente com a desgraça dos outros, sem se aperceber que não e só para os outros LOL
Outro cromo que pensa que o pao e a carne vem do supermercado…tens de explorar o mundo ao redor e sair da tua bolha…
Exato, daí ele ser um dos que não está a contribuir para esse aumento.
Já você não se pode orgulhar disso.
Que sorte a tua, em seres um menino riquinho que pode ter um elétrico e onde o carregar, e ainda estar aqui a gozar com as pessoas que não têm alternativa, nem onde carregar os carros, ou sequer dinheiro para pensar em comprar um. Ainda por cima, num sistema que estava montado para beneficiar empresas a comprarem o carrito barato e depois alguns andarem no carrito a pensar que toda a gente tem um carro elétrico de graça ou quase.
A gasolina também não me preocupa. Meto em Espanha e poupo quase 50 cêntimos por litro. Ainda ontem atestei por 53 euros. O conselho que dou aos portugueses que moram até 100 km da fronteira é viagem até Espanha, metam lá combustível e vão também ao supermercado, porque vão ter uma agradável surpresa. Não digo para fazerem isso sempre, mas pelo menos uma vez por mês. Pensem na vossa carteira
Não é só o combustível, o gás e o supermercado também são muito mais baratos do que em Portugal. E as casas então nem se fala uma mega vivenda T4, junto à fronteira do lado espanhol, com piscina, custa cerca de 150 mil euros. Do lado português, uma casa mais fraca, a precisar de obras, custa facilmente mais de 200 mil euros.
Que país nos estamos a tornar? Os meus cunhados portugueses já compraram casa em Espanha e ja vivem lá, fazem uma viagem de 20 minutos e já estão a trabalhar do lado português.
A minha pergunta é que país nos estamos a tornar? Nao devia ser esta a nossa preocupação, e não a discussão do “eu tenho um elétrico e tu não” ?
Ricos compram carros a combustão.
Impossível poupar 50 cêntimos por litro, já aje a diferença anda entre 30 a 40 cêntimos, além disso tem de juntar o custo do combustível para lá e para cá.
Eu penso na minha carteira, daí ter mudado há alguns anos.
É verdade sim, ainda hoje meti a diferença entre as low cost espanholas e a BP, galp é 50 centimos, nao acredites nos ves na TV
Também gostava de ter um model 3, mas não po$$o e como tal vou pagar a gasolina.
Mas por outro lado não entendo porque os eletricos tem isenção de tudo: IUC, ISP etc. por se andam na estrada deviam pagar impostos como os outros. Se tens sorte em ter um desses com beneficios, bom. mas para quem não tem possibilidades , devias estar calado uma vez que a noticia é sobre o aumento dos combustiveis e no seu caso não é afetado. A sua falta de respeito e indiferença para com os outros todos (que são a maioria…) é muito egoista, além de ser pouco inteligente ao não ver que todo o transporte de marcadorias e vários setores são afetados pelo aumento, que vai resultar em aumentos na alimentação transportes etc. Mas como pelo post ve-se que só se preocupa como umbigo – boa sorte
Mas os veículos elétricos pagam ISP mesmo que carreguem em casa…
Simples, porque não se enquadram nos termos em que esses impostos são calculados.
Aliás, segundo os mesmos impostos, eles deviam era receber, porque além de não terem emissões, ainda contribuem para a sua redução, isto nos mesmos pressupostos em que são cobrados aos a combustão.
O Imposto Especial sobre o Consumo de Eletricidade (IEC) é uma subcategoria do ISP…
Portanto pagam ISP.
Compras-me um model 3? eu aceito de bom grado. Até aceito se me pagares apenas metade do valor!
Ninguém usa carros velho porque quer… mas a malta (como tu) que vive numa bolha não sabe disso.
Existem Nissan Leaf, Dacias Spring mais baratos que o Model 3.
Engraçado… o meu Leon também não gasta eletrcidade nenhuma!
Nem percebo qual o interesse da noticia para ti… Ah já sei… só para vires dizer que tens um eletrico 😀 😀 … com cada um!
Indiretamente gasta, os combustíveis não chegaram até si sem ser gasta electricidade.
Dás à manivela…
Deixa lá… A UE já está a preparar um imposto sobre os pneus, as baterias, e afins.
Além disso, a própria UE está a abrir a cova onde se vai enterrar.
Meninos que nunca trabalharam a ditar leis…
Já há bombas na Alemanha a vender gasóleo perto dos 3€ por litro.
Qual é o ordenado líquido médio na Alemanha e qual é em Portugal?
Se fosse na proporção dos salários o litro de gasóleo na Alemanha custava entre 7 e 7,5 euros. Custa muito menos.
queres ver que eles nem sentem os aumentos, na tua óptica?
Quem extrai, produz e vende combustível não pede declaração de IRS.
Pois não.. mas é hipocrita ao ponto de lucrar com o petróleo e depois dizer que é verde.
Quem ? A Galp ?
e desde quando é que o SMN é referência para seja o que for?
Mas em PT, só o SMN interessa. A nivelar por baixo, vamos longe, vamos…
E o ordenado mínimo na Alemanha e de 2.410.
Onde é que pretendes chegar?
e em Portugal é quase isso…alias so um tolinho ganha menos que isso em Portugal. Até os caca garrafas de plastico e arrumadores tiram 2400 limpos todos os meses
Quase…é só menos de metade.
A estupidez não pára de surpreender …
Falso
Ontem com a comunicação do Luís Metemedo, ficamos a saber pela boca dele, que os Portugueses não podem contar com ele, foi dito por variadíssimas vezes que, para isso não contem comigo, ok eu fiquei esclarecido.
Não ouvi a comunicação. Podes dizer ao certo de que se trata?
Visto que o assunto é o preço dos combustíveis por causa do bloqueio às exportações do Golfo, esperavas que ele anunciasse o envio da armada de Afonso de Albuquerque II para Ormuz para impor as condições de navegação de Portugal, defrontando se fosse preciso a armada dos EUA e os mísseis e drones do Irão?
Estás enganado Barão. Podes contar com ele e vais agradecer-lhe daqui a uns anos. Não podes é agradecer àqueles que chegam ao poder a dar benesses por tudo e por nada, esbanjando o nosso dinheiro em futilidades. Infelizmente, quando este Governo assume funções, é obrigado a repor o estrago que os outros deixaram, herdando os cofres do Estado completamente vazios.
Devo confessar que cheguei a nutrir um genuíno, ainda que breve, entusiasmo face aos rumores de que o nosso incansável Luís, a quem, como sabemos, devemos dar espaço para “trabalhar”, estaria a planear limitar as margens de lucro das gasolineiras e auditar o célebre fenómeno dos preços em “foguete e pena”.
Contudo, o despertar para a realidade revelou-se bastante pedagógico. Apercebi-me de que essa visão audaz não passava de uma utopia, o que apenas vem comprovar que o nosso Luís prima, acima de tudo, por uma admirável e inabalável lealdade para com os seus círculos de proximidade.
Outro detalhe perfeitamente inócuo sobre a notável Spinumviva. Se a memória não me atraiçoa, constava que uma grande gasolineira figurava entre os clientes de relevo durante a profícua passagem do nosso estimado Luís por essa entidade. Trata-se, com toda a certeza, de uma mera e feliz coincidência do mercado, que em nada deve toldar a nossa confiança.
Porque se ele for taxar os lucros das gasolineiras, essa despesa vai cair no bolso do português.
A sua aguçada literacia financeira, estimado JL, é um espetáculo que nunca cessa de me deslumbrar. O seu raciocínio seria de uma lógica empresarial absolutamente irrepreensível, não fosse por um minúsculo e adorável pormenor semântico que, por mero acaso, deve ter escapado à sua habitual genialidade analítica.
No meu comentário anterior, referi explicitamente a aplicação de “tetos máximos nas margens de lucro”, e não a simples criação de um imposto sobre a gasolina. Ora, recorrendo ao seu intelecto superior, convido-o a analisar o próprio conceito de um “teto”. A beleza de impor um limite máximo à margem de lucro reside na sua barreira intransponível: se a lei decreta que a gasolineira só pode lucrar, por exemplo, um valor fixo ou uma percentagem máxima por litro, a empresa fica matematicamente impossibilitada de subir o preço ao consumidor para compensar o que quer que seja. Se o tentasse fazer, estaria, por definição, a aumentar a sua margem de lucro para além do limite legal, batendo com estrondo nesse mesmo teto.
Em simultâneo, a mencionada auditoria ao fenómeno “foguete e pena”, que, como o caro JL perfeitamente sabe, descreve a magia de os preços subirem à velocidade da luz quando o petróleo encarece e descerem ao ritmo de uma pena a flutuar quando o petróleo desce, serviria exatamente como mecanismo de controlo para blindar o consumidor dessas subidas criativas.
Portanto, a sua preocupação é infundada e o bolso do português estaria salvaguardado.
Ainda assim, confesso que é verdadeiramente comovente testemunhar o seu esforço altruísta em defender a liberdade de faturação e as dores destas multinacionais tão desfavorecidas. Estou certo de que, nos conselhos de administração das gasolineiras, a sua inexcedível solidariedade é profundamente apreciada.
Só bacoradas. Os preços são determinados em todos os países segundos as mesma regras que consideram essencialmente as cotações internacionais dos refinados e os impostos. Em lado nenhum se fixa o preço à saída das refinarias com base num teto máximo de lucro, aliás em Portugal, o estado só podia fazer isso para a refinaria de Sines – quando no porto de Sines são descarregados combustíveis refinados, para a própria Galp, a Repsol, a Moece (CEPSA) e outras gasolineiras.
O “efeito pena”, criado pelos jornalistas em Portugal e que passou para os políticos, não é devido aos operadores portugueses (refinaria e gasolineiras) como mostrou o estudo do regulador (ERSE) e da ENSE. É apenas bréu-bréu.
Estimado e erudito Max, é com o mais inefável deslumbramento perante a sua exímia literacia jurídica e económica que acolho a sua fulgurante intervenção, superiormente abrilhantada por um jargão académico tão sofisticado como “bacoradas”. Contudo, e movido puramente por um compassivo zelo pedagógico para evitar que a sua genialidade continue a naufragar publicamente em equívocos básicos, sinto-me na estrita obrigação de lhe apresentar um minúsculo e aborrecido documento que decerto lhe escapou num enternecedor lapso de leitura: a Lei n.º 69-A/2021, de 21 de outubro. Este prodigioso diploma legal, aprovado na Assembleia da República, consagra exatamente o “regime de fixação de margens máximas na comercialização de combustíveis simples”, provando que o Estado soberano detém a prerrogativa (acionada posteriormente por portaria) de limitar administrativamente o lucro bruto cobrado na bomba, intervindo no retalho e não nas complexas dinâmicas de refinação em Sines que o caro Max tão poeticamente descreveu. O seu comovente esforço para confundir o mercado internacional de crude com a jurisdição do Estado português sobre a especulação retalhista revela uma inocência verdadeiramente adorável.
No que concerne à sua audaz e solitária cruzada para reescrever a literatura macroeconómica mundial, ao classificar a assimetria na transmissão de preços (o célebre efeito “foguete e pena”) como um mero mito refutável pelo inabalável postulado científico do “bréu-bréu”, confesso-me prostrado perante tamanha audácia. Omitiu apenas, num esquecimento decerto involuntário, os exaustivos Boletins Mensais do Mercado de Combustíveis e os relatórios setoriais da Autoridade da Concorrência (AdC), que atestam inequivocamente e de forma repetida a rigidez descendente dos preços em Portugal, evidenciando como a falta de tensão concorrencial faz com que as descidas do barril de Brent tardem, misteriosamente, a chegar à carteira dos portugueses. Termino, pois, genuinamente comovido perante a sua abnegada devoção em servir de escudo humano às margens de lucro das petrolíferas, enfrentando leis da República e reguladores estatais com o peito aberto. Estou absolutamente convicto de que as gasolineiras lhe erguerão uma merecida estátua de agradecimento por tão altruísta, ainda que factualmente desastrosa, defesa institucional.
Nessa lei diz que podem, não diz que foram, é preciso saber ler.
Tetos máximos ? não referiu em lado nenhum, nem isso era sequer legal.
O que tem o preço do combustível a ver só com o preço do petróleo ? depois ainda fala do intelecto dos outros ?
Claro que defendo a liberdade de faturação, caso não defende-se estávamos perante uma ditadura.
Enfim, é cada disparate que assusta.
Estimado e inigualável JL, é com o mais genuíno e incontido regozijo que acolho, uma vez mais, as suas estimulantes intervenções, assumindo-me já como um acérrimo e devoto fã do seu peculiar raciocínio.
Relativamente à sua compreensível, embora enternecedora, perplexidade face aos tetos máximos, que o caro colega tão poeticamente associa ao dealbar de uma perigosa ditadura, permita-me, com a máxima reverência e cortesia, clarificar um minúsculo pormenor semântico. Como tive o cuidado de indicar anteriormente, alicerçava-me na ponderação de uma hipótese governamental (rumores, se assim lhes quisermos chamar), perfeitamente documentada e discutida pela própria tutela ministerial. É um facto que o seu brilhante intelecto poderá facilmente comprovar consultando a referida peça da RTP (https ://www.rtp.pt/noticias/economia/governo-prepara-novos-apoios-aos-setores-afetados-pela-subida-dos-combustiveis_n1765318). Em momento algum decretei que tal medida já havia sido acionada, mas sim que a sua aplicação constitui uma possibilidade legal e exequível para proteger a economia, absolutamente desprovida dos dramáticos contornos tirânicos que a sua prodigiosa imaginação lhe decidiu atribuir.
É um privilégio verdadeiramente indescritível poder usufruir desta nossa salutar e cortês troca de ideias.
O JL se fosse ceo das empresas portuguesas estávamos com superávit de 200% a começar nas árvores que não baixam a temperatura do solo, ao custo de vida que está melhor que nunca segundo ele e a terminar na eletricidade em que a infraestrutura portuguesa nem precisa de ser modernizada nem precisa de manutenção, nem como todo o pessoal que compre elétricos tem sítio onde carregar
Obrigado por me considerar tão bom gestor, já agora, não há nenhuma empresa que me possa acusar de má gestão.
Quanto ao resto das suas mentiras, lamento, já foram refutadas.
Olhe os bombeiros estão com dificuldades devido ao combustível, já foi ajudá-los ?
A Weekly Oil Bulletin da UE publica semanalmente os preços e impostos nos países da UE.
Ou valores mis recentes são os desta semana. Em vez de falar de cor, podem usá-los à confiança.
**Gasolina 95 na UE por País (14/09/2026) — Ordem Decrescente do preço de venda – em € /L
| País | Preço C/ Impostos | Preço S/ Impostos | Impostos | Impostos (%)|
| ——–| ———————– | ———————— | ————–| ——————|
| Dinamarca— | 2,5644 | 1,3341 | 1,2303 | 47,98% |
| Países Baixos| 2,4335 | 1,1632 | 1,2703 | 52,20% |
| Alemanha— | 2,3570 | 1,1780 | 1,1790 | 50,02% |
| Finlândia——| 2,3168 | 1,1236 | 1,1932 | 51,50% |
| França——— | 2,1723 | 1,1201 | 1,0522 | 48,44% |
| Grécia——— | 2,1580 | 1,0250 | 1,1330 | 52,50% |
| Itália————| 2,0841 | 1,0354 | 1,0487 | 50,32% |
| Portugal——| 2,0720 | 1,0938 | 0,9782 | 47,21% |
| Bélgica—— | 1,9764 | 1,0332 | 0,9432 | 47,72% |
| Letónia—— | 1,9758 | 1,0157 | 0,9601 | 48,59% |
| Lituânia——| 1,9177 | 1,0228 | 0,8949 | 46,67% |
| Estónia—— | 1,9140 | 0,9505 | 0,9635 | 50,34% |
| Irlanda——| 1,8942 | 1,0361 | 0,8581 | 45,30% |
| Áustria——| 1,8940 | 0,9831 | 0,9109 | 48,09% |
| Roménia—| 1,8888 | 0,9790 | 0,9098 | 48,17% |
| Espanha— | 1,8669 | 1,1202 | 0,7467 | 40,00% |
| Chéquia— | 1,8277 | 0,9820 | 0,8457 | 46,27% |
| Polónia— | 1,8218 | 1,0621| 0,7597 | 41,70% |
| Eslováquia| 1,8080 | 0,9163 | 0,8917 | 49,32% |
| Luxemburgo | 1,7930 | 1,0061 | 0,7869 | 43,89% |
| Croácia———| 1,7360 | 0,9915 | 0,7445 | 42,89% |
| Hungria——| 1,7139 | 0,9594 | 0,7545 | 44,02% |
| Chipre———| 1,6496 | 1,0165 | 0,6331 | 38,38% |
| Eslovénia— | 1,6410 | 0,9054 | 0,7356 | 44,83% |
| Bulgária——| 1,6204 | 0,9873 | 0,6331 | 39,07%|
| Suécia——— | 1,5137 | 1,0718 | 0,4419 | 29,19% |
| Malta————| 1,3400 | 0,5862 | 0,7538 | 56,25% |
| Média UE——| 2,0634 | 1,0878 | 0,9755 | 47,28% |
**Destaques da Posição da Gasolina (14/09/2026):**
– Portugal ocupa a 8.ª posição entre os países com a gasolina mais cara da União Europeia (2,0720 €/L), situando-se cerca de 1 c~entimo acima da média europeia (2,0634 €/L)
– Quanto aos impostos: a14/09/2026, a gasolina em Portugal apresentava um preço final de 2,0720 €/L, com uma carga fiscal de 0,9782 €/L (8.º valor absoluto mais alto da UE, praticamente idêntico à média europeia de 0,9755 €/L**), correspondendo os impostos a **47,21%** do preço total.
Com um quadro idêntico para o Gasóleo obtém-se os
**Destaques da Posição do Gasóleo (14/09/2026):
– Portugal ocupa a 10.ª posição entre os países com o gasóleo mais caro da União Europeia (2,1520 €/L), situando-se ligeiramente abaixo da média europeia (2,1587 €/L).
– Quanto aos impostos: a14/09/2026, o gasóleo em Portugal apresentava um preço final de 2,1520 €/L, com uma carga fiscal de 0,8398 €/L (10.º valor absoluto mais alto da UE, ligeiramente abaixo da média europeia de 0,8434 €/L), correspondendo os impostos a 39,02% do preço total.
Em perspetiva…
Vamos utilizar os 50 Litros da noticia e multiplicamos pelos valores pretendidos para a nossa avaliação, os valores tanto dá para gasóleo ou gasolina.
50 x 1.80 = 90€
50 x 2.00 = 100€
50 x 2.20 = 110€
50 x 2.40 = 120€ 33%
Agora para um Camião de 500 Litros…
500 x 1.80 = 900€
500 x 2.00 = 1000€
500 x 2.20 = 1100€
500 x 2.40 = 1200€ 33%
Com estes valores podemos começar a nossa analise critica (pensamento critico)
./..
Comprar um carro eléctrico com alguma qualidade custa 30.000 para cima, ora bem , eu tenho o meu carro a gasóleo com 10 anos e pago, agora será que fica mais barato ir dar 30.000 por um eléctrico ali ao stand ou, ir às bombas abastecer o meu de gasóleo mesmo que seja ao preço que está hoje? E não tenho que pensar a longo prazo mas sim ao dia de hoje.
Ou para baixo, depende do que comprar.
Não compre eléctrico, não é para si já que não quer, fora esse problema não tenho duvida que vai arranjar mais uns quantos.