Más notícias! Gasóleo e gasolina sobem bastante a partir de segunda-feira

Os preços dos combustíveis deverão voltar a subir de forma significativa na próxima semana. As previsões apontam para uma nova subida tanto no gasóleo como na gasolina, levando o preço médio do gasóleo para perto dos 2,25 euros por litro.

Depois das fortes subidas registadas nas últimas semanas, os automobilistas deverão preparar-se para mais um aumento a partir de segunda-feira, 21 de setembro.

Gasóleo pode subir 8,5 cêntimos por litro! Gasolina 6,5 cêntimos

De acordo com a previsão divulgada pelo Contas-Poupança, o gasóleo deverá aumentar cerca de 8,5 cêntimos por litro na próxima semana. Se a previsão se confirmar, o preço médio deverá aproximar-se dos 2,242 euros por litro.

Na gasolina, a subida prevista é também significativa, embora ligeiramente inferior. O preço deverá aumentar cerca de 6,5 cêntimos por litro, colocando o preço médio nos 2,134 euros por litro.

São valores médios, pelo que o preço efetivamente pago pelos consumidores continuará a variar entre postos e de acordo com os descontos e campanhas aplicados.

Encher o depósito vai ficar ainda mais caro

Para um automóvel com um depósito de 50 litros, a diferença torna-se bastante evidente.

Com um preço médio de 2,242 euros por litro, encher um depósito de 50 litros de gasóleo poderá custar cerca de 112 euros.

No caso da gasolina, aos preços previstos, o mesmo depósito representará aproximadamente 106,70 euros.

Ou seja, uma simples ida à bomba para atestar o automóvel poderá representar mais de uma centena de euros.