WhatsApp prepara mudança no iPhone que vai mudar como usamos esta app

O WhatsApp prepara uma novidade de peso para quem utiliza o smartphone da Apple no dia a dia. A app de mensagens está a desenvolver uma funcionalidade que permitirá usar três contas no mesmo iPhone. Trata-se de uma evolução direta do suporte para duas contas, lançado há poucos meses na plataforma da Apple.

A descoberta foi revelada através de versões de testes e confirmada por análises da plataforma. Até há bem pouco tempo, quem necessitava de gerir mais do que um número num único dispositivo móvel tinha de recorrer a soluções alternativas. Falamos de usar a versão Business em paralelo ou usar um segundo telefone. A chegada de um terceiro perfil pretende eliminar de vez esses malabarismos diários.

Como funciona a gestão dos múltiplos números no WhatsApp

A configuração deste terceiro perfil será feita diretamente no menu de definições do WhatsApp, mantendo o processo simples e rápido. O utilizador terá à disposição um seletor dedicado que exibe o nome de perfil, a respetiva fotografia e o número de telefone associado. Bastará um simples toque para mudar de conta sem necessidade de encerrar a sessão ativa.

Apesar de partilharem a mesma app instalada no sistema iOS, as três contas vão funcionar de forma totalmente estanque e independente. Cada número terá o seu próprio histórico de conversas, cópias de segurança na cloud, definições de privacidade e ficheiros multimédia guardados à parte. Não existe qualquer risco de cruzar dados pessoais com contactos profissionais num único espaço.

Mais privacidade e controlo para quem tem várias contas

O sistema de alertas também foi desenhado ao pormenor para não criar confusão no dia a dia. Quando chegar uma nova notificação, o sistema indicará de forma clara a que perfil pertence a mensagem recebida. Além disso, as ferramentas de proteção e bloqueio por biometria, como o Face ID ou Touch ID, poderão ser geridas de forma individual para salvaguardar conversas mais sensíveis.

Esta novidade faz todo o sentido para quem gere uma linha estritamente pessoal, um contacto profissional e um terceiro número para compras online ou projetos secundários. Com a presença no mesmo dispositivo assegurada, o fluxo de comunicação torna-se consideravelmente mais rápido, mantendo a produtividade sem sobrecarregar a memória do equipamento com aplicações redundantes.

Disponibilidade no iPhone ainda em fase de desenvolvimento

A funcionalidade encontra-se atualmente em fase inicial de desenvolvimento pela Meta e ainda não foi sequer disponibilizada aos utilizadores do canal beta do iOS. Por essa razão, não existe ainda uma data oficial confirmada para a sua chegada à versão final da App Store, sendo expetável que passe por várias etapas de validação antes de chegar ao público geral no iPhone.