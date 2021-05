Cryptojacking: Intel e Microsoft juntas no combate à mineração oculta

Muito se tem falado ultimamente sobre a mineração de criptomoedas. Mas ainda existem muitas pessoas, mesmo que ligadas à tecnologia, que não conhecem muito bem em que consiste essa atividade. E, tal como acontece noutros segmentos, também neste existem práticas mais obscuras do que outras.

Desta forma, a Intel e a Microsoft celebraram uma parceria para combater o chamado “Cryptojacking”, ou seja, a mineração oculta de criptomoedas.

Intel e Microsoft em parceria para combater o Cryptojacking

As gigantes Intel e Microsoft criaram uma parceria para combater, através do Microsoft Defender for Endpoint, o Cyberjacking, a mineração de criptomoedas escondida.

Cyberjacking é uma prática ilegal que assenta num método utilizado por hackers em todo o mundo. Através de aplicações criadas para o efeito, os criminosos apoderam-se dos computadores de outras pessoas, via Internet, com o objetivo de obter lucros com a mineração de moedas digitais. Em suma, esta prática faz com que o computador das vítimas minere criptomoedas sem que estas se apercebam.

Uma vez que se fala cada vez mais na valorização de criptomoedas, é natural que existam situações em que pessoas desonestas se aproveitem de terceiros para lucrar algo num mercado tão apetecível.

Então, através do Cryptojacking, os hackers aproveitam-se das máquinas das vítimas. Para além disso comprometem ainda o desempenho das mesmas, pois a mineração de criptomoedas é uma atividade que lenifica o sistema e gera mais calor, devido ao uso intensivo.

Assim, através dos CPUs Intel Core de 6º geração, o mecanismo de defesa aproveitará a funcionalidade “Threat Detection Technology” (TDT). Então, com as vantagens conseguidas através de tecnologias como a Inteligência Artificial, o objetivo passa por detetar a prática de mineração num determinado equipamento e, assim, bloquear as ações que se aproveitem de máquinas de outras pessoas, sem a devida autorização dos seus proprietários.

O Microsoft Endpoint Manager é utilizado por empresas com diversas máquinas interligadas em redes locais e remotas. E para além dos processadores Intel Core de 6ª geração, também os utilizadores da plataforma Intel vPro® poderão usar esta nova ferramenta.

Esta tecnologia pode ainda ser usada como forma de deteção de ameaças digitais mais graves. Pode ajudar, por exemplo, no controlo da propagação de ransomware, entre outros crimes e perigos que comprometam a nossa segurança digital.