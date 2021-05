Apesar de serem usados todos os dias, os browsers têm uma luta titânica e silenciosa para garantir o domínio. O vencedor habitual é já óbvio, mas a grande luta parece estar agora focada nas posições seguintes, com o Firefox e o Edge.

Estes dois últimos browsers têm competido pela segunda posição e o Edge estaria a conseguir dominar. Este cenário mudou e o Firefox parece ter recuperado uma posição que é sua há muitos anos neste mercado.

O Chrome continua a dominar este mercado

O domínio do Chrome no mercado dos browsers é já uma certeza há muitos anos. A Google criou uma proposta única e que todos se habituaram a usar de forma natural. É hoje um padrão da indústria e define as regras e as novidades que outros vão seguindo ao longo do tempo.

O grande interesse parece estar na sua concorrência direta, que tem tentado acompanhar o líder. Falamos do Edge e do Firefox, que têm ombreado nos últimos meses. O Edge dominava desde que chegou, tendo tudo uma ascensão meteórica.

Edge já terá sido ultrapassado pelo Firefox

O browser da Microsoft conseguiu ultrapassar o Firefox, tendo conseguido assumir a segunda posição. Os fatores são bem conhecidos e passam pelo destaque que a Microsoft deu ao Edge no Windows 10 e este ter-se tornado o browser padrão neste sistema.

Este cenário terá mudado agora, segundo os dados que surgiram pela StatCounter referentes ao mês de abril. O Firefox terá ultrapassado o Edge e recuperado uma posição que tem sido a sua ao longo dos últimos amos.

Firefox está um browser cada vez melhor

A Mozilla tem conseguido melhorar o Firefox, com novas funcionalidades e principalmente com uma muito maior estabilidade neste browser. Este é um movimento que acontece depois de queixas dos utilizadores e que todos os meses tem visibilidade nas atualizações.

Será interessante ver como esta luta entre o Edge e o Firefox vai evoluir. O browser da Microsoft tem um apoio único e uma plataforma bem implantada no Windows 10, uma vantagem que o Firefox não tem e que assim o deixa em desvantagem. Ainda assim, este salto mostra como agrada aos utilizadores.